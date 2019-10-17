​Şanlıurfa’da Görev Yağan Sağlıkçılardan, Meslektaşlarına Jest

Harekata Destek Amaçlı Doktor Sevkiyatı Yapıldı

Şanlıurfa’da Görev Yapan Doktorlara Yemek Hazırlandı

Şanlıurfa Barış Pınarı Harekatı’nın başlaması ile beraber Türkiye’nin her yerinde ve Şanlıurfa’da dayanışma örneklerine fazlasıyla rastladık. Yeni bir dayanışma örneği de Şanlıurfa’da görev yapan sağlıkçılardan geldi.Barış Pınarı Harekatının başlaması ile beraber bölgedeki olası tehlikelere karşı Türkiye’nin dört bir yanından Şanlıurfa’ya doktor sevkiyatı yapıldı. Başka illerde görevli olup Şanlıurfa’da destek amaçlı bulunan doktor, hemşire gibi sağlık çalışanları harekatın 9. gününde görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar.Görev yerleri başka iller olup Şanlıurfa’ya sağlık desteğinde bulunmak için gelen doktorlara, asıl görev yerleri Şanlıurfa olan doktorlar tarafından yemek hazırladı. Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Dr. Emre Erküş, sosyal medya hesabından yayınladığı yazıda şunları duyurdu;“Sağlık çalışanlarımız arasında tam bir dayanışma ve özverili çalışma örneği… Şanlıurfa’daki sağlıkçılarımız, Türkiye’nin dört bir yanından gelip Ceylapınar Devlet Hastanesi’nde görev yapanlara yiyecekler hazırlayıp gönderdiler. Bu da teşekkür videosu” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen