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Bu haber 17 Ekim 2019 13:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı" dedi.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu, Suriye konusunda verdikleri yoğun çabanın meyvelerini verdiğini söyleyerek, 16 Eylül 2019 tarihindeki üçlü zirvede Suriye'de adil ve serbest seçimlerin önünün açılmasında uygun eşik aşıldığını ve Anayasa Komisyonu'nun kurulduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi çözüme yönelik arayışlarının terörle mücadelenin alternatifi veya karşıtı olmadığını belirterek, "Ülkemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kilometrekareyi aşan bir alanda DEAŞ, YPG/PYD/PKK terör örgütleriyle mücadele etmiş ve bu bölgeleri terör örgütlerinden arındırmıştır. Şanlı Türk ordusu Suriye'de 3 binden fazla Irak dahil toplamda 4 bin DEAŞ'lı teröristi göğüs göğüse çarpışarak etkisizleştirmiştir, elimine etmiştir. Biz tek bir sivilin burnunun kanamaması anlayışıyla arazide adım adım, hatta santim santim ilerleyerek mücadelemizi sürdürdük" dedi.



 

Operasyondan Rahatsız Olma Nedenlerini Çok İyi Biliyoruz

Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda PYD/YPG'nin güçlendiğini belirterek, "Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere amaçları burada bir terör örgütü kurmak. Bu kadar bize saldırılarının sebebi de bu oyununu bozmamızla birlikte yaşadıkları hayal kırıklığıdır. Fırat'ın batısındaki unsurlarımıza yönelik taciz, saldırı hasmane eyleme maruz kaldık" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:




 

PKK ve Türevlerini Çok İyi Biliyoruz

"DEAŞ, YPG ve PKK'nın bize saldırması için para verdi. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz, görüyoruz. ABD bürokrasisi başkanlarının emrini yerine getirmedi, hala da yerine getirmediğini görüyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Suriye'nin sınır bütünlüğü terör örgütlerini destekleyenlerin umurunda değil."




 

Çavuşoğlu: Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz

Çavuşoğlu, terör örgütünün 700'den fazla hava saldırısı düzenlediğini hatırlatarak, "20'den fazla sivil öldü. Adana Mutabakatı terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. DEAŞ tutuklularının durumu önem arz ediyor. Tüm yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi en köklü çözümdür. Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.




Editör: Ahmet Şen 

 
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​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz
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