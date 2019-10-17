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Bu haber 17 Ekim 2019 16:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Askeri Personel Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 3’ü Asker 5 Yaralı

Askeri personel taşıyan hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü asker 5 kişi yaralandı.

​Askeri Personel Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 3’ü Asker 5 Yaralı

Kaza,  Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi Kepez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.G. idaresindeki 44 LD 687 plakalı hafif ticari araç ile C.G.A. yönetimindeki 44 NF 160 plakalı otomobil Kepez mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil alev alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


 

3 Askeri Personel Yaralandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alev alan araç söndürülürken, kazada askeri personel oldukları öğrenilen C.G.,R.B.,F.K. ile otomobil sürücüsü C.G.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Askeri Personel Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 3’ü Asker 5 Yaralı
​Askeri Personel Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 3’ü Asker 5 Yaralı
Askeri personel taşıyan hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü asker 5 kişi yaralandı.
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