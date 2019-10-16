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Bu haber 16 Ekim 2019 20:33:50 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek CHP’den Bir İstifa Daha

CHP'den bir istifa daha CHP Siverek ilçe başkan yardımcısı Mehmet şükrü kulaklı istifa etti.

Siverek CHP’den Bir İstifa Daha

Şanlıurfa Siverek ilçesinde CHP’den bir istifa haberi daha geldi. Daha önce CHP Siverek belediye meclis üyesi Ali Çiftel istifa etmişti. Çiftel’in istifası daha tazeliğini korurken CHP’den bir istifa haberi daha geldi . 2015 yılından beri CHP üyesi olan ve CHP ilçe başkan yardımcısı olan Mehmet Şükrü Kulaklı e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sonlandırdı.

 
Kulaklı istifa dilekçesini de CHP Siverek ilçe başkanlığına vererek 16/10/2019 tarihinde CHP’den istifa etti. Kulaklı dilekçesinde; Görmüş olduğum lüzum üzerine 2015 yılından beri üye olduğum partimden siyasi olarak ayrılmak istiyorum gereğinin yapılmasını bilginize arz ederim.” İfadelerine yer verdi.

 
Kaynak: Taraf Medya
 
 


 
Editör: Ahmet Şen 
 
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