​Trump’a Belgeli Yalanlama: Urfa'da 150 bin Türk, Kürt ve Arap ortak bir bildiriye imza atmışlardır

1920 yılında Urfa'da 150 bin Türk, Kürt ve Arap ortak bir bildiriye imza atmışlardır

Trupm, Sen Tarih Bilmiyorsun

Cezmi Yurtsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde açtığı sokak sergisinde Türk-Amerikan ilişkilerine dair yazdığı kitapları ve tarihi belgeleri sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında attığı tweetlerle tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump'a bir tepki de Tarihçi Cezmi Yurtsever'den geldi.1920 yılında Urfa'da 150 bin Türk, Kürt ve Arap ortak bir bildiriye imza attıklarını ve devlet ve milletinin yanında bulunduklarını bildiren belgeyi de tüm dünyaya sunduklarını belirten Yurtsever, “Trump ikide bir tweet atıyorsun, 'Türkler ve Kürtler 200 yıldır savaş yapıyorlar' diyorsun. Bunlar yüzyıllar boyunca savaş mı yapmışlar. Halbuki sen tarih bilmiyorsun. Osmanlı arşivinde binlerce belge var. 1920 yılında Urfa'da 150 bin Türk, Kürt ve Arap ortak bir bildiriye imza atmışlardır. Diyorlar ki biz devletimizin yanındayız, bizi hiç kimse ayıramaz. Biz yabancı müdahaleye karşıyız. Bu belgeye imza atanlar Urfa'da aşiret liderleri ve ileri gelen şahsiyetler. Bu coğrafyada inanılmaz entrikalar çevirdiler. Bu toprakları gerçek sahiplerinden almaya çalıştılar. Buna karşın 150 bin insan işgale karşı olduğunu Amerika'nın oradaki bir ayrılıkçı harekatına karşı geldiklerini bu belgeye yazdılar.Trump bu belge senin yüzünde bir tokat gibi patlayacaktır. Sen tarihi bilmiyorsun. Bugün Suriye'nin kuzeyindeki harekatta ikide bir tweet atıyorsun. Türkler ile Kürtler savaşıyor diyorsun. Hayır Türkler ve Kürtler bu coğrafyada her zaman dosttur. İşte bu belge de bunu açıklıyor” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen