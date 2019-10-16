​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular

Erdoğan: Bizim Sakalımız Daha Gür Çıkar

Ülkelerine Girme Yasağı Koyan Ülkeler Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Erdoğan, "Şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koydular" diye konuştu.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:"Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az gider çoktan çok gider. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim sakalımız çok daha gür şekilde yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz.""Bize ülkelerine girme yasağı koyan ülkeler var. Onların da iyi düşünmesi lazım. Düşünün şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koyuyorlar. Ya bu siyasetten zerre kadar nasibini almış kişilere bu yakışır mı. Siyaset duygusallık sanatı değildir, insan ve ülke yönetme sanatıdır. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz en büyük gücümüz milletimizin kendisidir. Allah'ın yardımı milletimizin desteği, dostlarımızın duası yanımızda olduğu müddetçe buradan da çıkacağımıza şüphe duymuyoruz. Biz burada NATO'nun 5. maddesini uygulanması ve Adana Mutabakatı sebebiyle bu harekâtı yürütüyoruz."Editör: Ahmet Şen