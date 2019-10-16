Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Ekim 2019 21:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koydular" dedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Erdoğan, "Şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koydular" diye konuştu.


Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:


 

Erdoğan: Bizim Sakalımız Daha Gür Çıkar

"Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az gider çoktan çok gider. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim sakalımız çok daha gür şekilde yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz."



 

Ülkelerine Girme Yasağı Koyan Ülkeler Var 

"Bize ülkelerine girme yasağı koyan ülkeler var. Onların da iyi düşünmesi lazım. Düşünün şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koyuyorlar. Ya bu siyasetten zerre kadar nasibini almış kişilere bu yakışır mı. Siyaset duygusallık sanatı değildir, insan ve ülke yönetme sanatıdır. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz en büyük gücümüz milletimizin kendisidir. Allah'ın yardımı milletimizin desteği, dostlarımızın duası yanımızda olduğu müddetçe buradan da çıkacağımıza şüphe duymuyoruz. Biz burada NATO'nun 5. maddesini uygulanması ve Adana Mutabakatı sebebiyle bu harekâtı yürütüyoruz."





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Elektrik Akımına Kapılan İşçinin Kalbi Durdu
​Elektrik Akımına Kapılan İşçinin Kalbi Durdu
Talihsiz işçi elektrik akımına kapılarak kalbi durdu. Ağır yaralanan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
Otizmli genci sokak ortasında tekme tokat döven zanlı, savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alındı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaydan sonra gözaltına alınıp emniyette ifade veren zanlı, adliyeye sevk edildi.
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
​Birlikte Yaşadığı Kadını Çocuğunun Önünde Öldür
6 yıldır birlikte yaşadığı kadını, çıkan kıskançlık tartışması sonrasında çocuğunun gözleri önünde öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
​Şanlıurfa’da 50 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Şanlıurfa’da 50 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlenip hastaneye kaldırıldı.
Otobanda Fuhuş Yapan ve Yaptıranlara Büyük Operasyon
Otobanda Fuhuş Yapan ve Yaptıranlara Büyük Operasyon
Polis, otoyol ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran şebekeyi, temizlik görevlisi, seyyar satıcı ve müşteri kılığına girerek çökertti.
​14 Yaşındaki Kızı Takip Edip Asansörde Taciz Etti
​14 Yaşındaki Kızı Takip Edip Asansörde Taciz Etti
Evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.
​SON DAKİKA Şanlıurfa’da Bekçilere Silahlı Saldırı
​SON DAKİKA Şanlıurfa’da Bekçilere Silahlı Saldırı
Şanlıurfa’da bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda 3 bekçi yaralandı.
​Bıçaklı Saldırısına Uğradığı Akrabasını Bıçakla Ağır Yaraladı
​Bıçaklı Saldırısına Uğradığı Akrabasını Bıçakla Ağır Yaraladı
Bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi tartıştığı akrabasını bıçakla ağır yaraladı.
​Gelin-Kaynana Kavgası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı: 2 Yaralı
​Gelin-Kaynana Kavgası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı: 2 Yaralı
Gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırırken, 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.
Restoranda Facia! Silahlı Saldırıda Doğal Gaz Borusu Delindi
Restoranda Facia! Silahlı Saldırıda Doğal Gaz Borusu Delindi
Gece saatlerinde bir restoran içerisinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların ateşlendiği kavgaya dönüştü. O saatlerde bir hayli kalabalık olan restaurant içerisindeki müşteriler panikle dışarıya kaçarken eli silahlı kişi ya da kişiler otomobille ters yönden hızla uzaklaştı.
​Şanlıurfa'da Uyuşturucuya Savaş Açıldı
​Şanlıurfa'da Uyuşturucuya Savaş Açıldı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla 2017 yılında başlatılan “Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Projesinden elde edilen veriler ışığında, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla belirlenen eylem planı sürdürülürken, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde uygulanmaya başlanacak bilinçlendirme faaliyetleri için bir toplantı gerçekleştirildi.
​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi
​Haliliye Belediyesi Suriyeli kaçak Fırıncıları Denetledi
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren Suriyelilerin ekmek fırınları, Haliliye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından sıkı bir denetimden geçirildi.
Sınır Okulundaki Öğrencilerden Küçük İmkanlarla Duygu Dolu Etkinlik
Sınır Okulundaki Öğrencilerden Küçük İmkanlarla Duygu Dolu Etkinlik
Türkiye'de İlk Corona Virüsü Tespit Edildi
Türkiye'de İlk Corona Virüsü Tespit Edildi
​Elektrik Akımına Kapılan İşçinin Kalbi Durdu
​Elektrik Akımına Kapılan İşçinin Kalbi Durdu
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
​Otizmli Genci Tekme Tokat Dövmüştü! Sosyal Medya Gücünü Gösterdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿