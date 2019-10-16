​Maaşları Ödenmeyen Şehir Hastanesi İşçileri İş Bıraktı

Sağlık Emekçilerinden İşçilere Destek Geldi

İşçiler 10 Maddelik Talep Oluşturdu

Geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz Şehir Hastanesi iş yeri komitesi kurulmuştu. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan, Gama-Türkerler taşeronu Alp Erdem firması işçileri, maaşlarını alamadıkları için bugün işbaşı yapmadı. İşçilerin firma yetkilileriyle görüşmeye geçtiği öğrenildi.Patronların Ensesindeyiz İzmir Sağlık Emekçileri Mücadele ve Dayanışma Ağı da, maaşlarını alamadığı için işbaşı yapmayan Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatı işçilerine destek açıklaması yaptı."Bu emek cehenneminden hep birlikte çıkacağız!" başlıklı açıklama şöyle:"Bizler, inşaatı bittiğinde Bayraklı Şehir Hastanesi’nde çalışacak İzmirli sağlık emekçileriyiz.İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, ücretlerinin yatırılmaması nedeniyle bugün iş bıraktılar. Verilen ücretler zaten işçilerin karnını doyurmaya bile yetmezken, patronlar olanca yüzsüzlükleriyle bu ücretin bile üzerine yatmaya çalışıyor.Patronların bu cüreti nereden aldıklarını çok iyi biliyoruz.Birilerinin 'en büyük hayalim' dediği şehir hastaneleri, daha inşaatından başlayarak emekçiler için kölelik koşullarını dayatırken, faaliyete geçen örneklerden de gördüğümüz üzere hem sağlık emekçileri, hem de hizmet alan emekçi halkımız için bir kâbusa dönüşmüş durumda. Yine inşasından işletmesine patronlar için ise devlet güvenceli krediler, yüksek rantlı kamu arazilerinin yağması, ucuz ve güvence ile kârlarına kâr katmak anlamına gelmekte.Bu böyle gidemez.Yarattıkları bu emek cehenneminden hep birlikte, mücadele ile, dayanışma ile çıkacağız.İşçilerin birliği patronları da, onların bir dediğini iki etmeyen siyasi iktidarlarını da yenecek."Bayraklı’da yapımı devam eden, binlerce işçinin çalıştığı ve yaşadığı dev şehir hastanesi inşaatında, Patronların Ensesindeyiz Şehir Hastanesi iş yeri komitesi kurulmuştu. İlk toplantılarını gerçekleştiren işçiler, taleplerini 10 maddelik bir bildirge ile duyurmuştu.Editör: Ahmet Şen