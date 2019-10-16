Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Ekim 2019 14:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, evde elleriyle hazırladıkları yemekleri, sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere ikram etti.

Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta

Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde sınırın sıfır noktasında görev başında bekleyen Mehmetçiklere, Akçakaleli kadınlar tarafından yemek ikram edildi. 





 

Şanlıurfalı Kadınlar Mehmetçik İçin Yemek Hazırladı

Evde hazırladıkları içli köfte, sarma ve börekleri paketleyen kadınlar, hazırladıkları yemekleri askerlerin görev yaptığı noktaya ulaştırdı. Askerlere yemeği elleriyle ikram eden kadınlar, daha sonra askeri noktadan ayrıldı.







 

Akçakaleli Kadınlar: Rabbim ayaklarına taş değdirmesin

Akçakaleli kadınlar, "Mehmetçik ülkemizde olduğu gibi sınır ötesinde de görev yaparak ülkemizi korumaktadır. Biz Mehmetçik sayesinde evlerimizde rahat uyumaktayız. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" diyerek Türk ordusuna teşekkür etti.







Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, evde elleriyle hazırladıkları yemekleri, sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere ikram etti.
​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret
​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret
Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Şanlıurfa'da adının verildiği okulu ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler dağıttı.
​Şanlıurfa’da Pamuk Yüklü Kamyonlar Çarpıştı! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Pamuk Yüklü Kamyonlar Çarpıştı! 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyonların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobil refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’ya Trambüsler Bugün Teslim Edilecekti! Bu Trambüsler Nerede?
​Şanlıurfa’ya Trambüsler Bugün Teslim Edilecekti! Bu Trambüsler Nerede?
Şanlıurfa'da ulaşımı rahatlatma amacıyla 60 milyon TL yatırılan ve zamanında test sürüşü gerçekleştirilen trambüslerin teslim süresi bugün (15 Ekim 2019) itibariyle doldu. Trambüsler Şanlıurfa’ya teslim edilmedi. Vatandaşlar yılan hikayesine dönen trambüs için açıklama bekliyor.
​Ceylanpınar'da Roket Düşen Evde Yangın Çıktı
​Ceylanpınar'da Roket Düşen Evde Yangın Çıktı
Şanlıurfa'nın Rasulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezine peş peşe 2 roket düştü. Roketlerden birinin isabet ettiği evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
​Ceylanpınar'a 1 Saatte 25 Havan Mermisi Düştü
​Ceylanpınar'a 1 Saatte 25 Havan Mermisi Düştü
Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması amacıyla Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6. gününde Suriye'nin Rasulayn kentinde sürdürülüyor. Terör hedefleri topçu bataryaları ve tanklar tarafından imha edilirken, Rasulayn'dan Ceylanpınar'a son 1 saat içerisinde 25 adet roket atıldı.
​Suruç’ta Terör Operasyonu: 2 Gözaltı
​Suruç’ta Terör Operasyonu: 2 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
​Aşiret Liderlerinden Şanlıurfa Sınırında Barış Pınarı Harekatına Destek
​Aşiret Liderlerinden Şanlıurfa Sınırında Barış Pınarı Harekatına Destek
Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi.
​Kızı Şehit Olan Urfalı Babadan Yürekleri Dağlayan Gurur
​Kızı Şehit Olan Urfalı Babadan Yürekleri Dağlayan Gurur
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinin önündeyken teröristlerin attığı roketle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim’in babası Halil Terim'in sözleri hem yürekleri dağladı hem de gururlandırdı. Terim, "Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil" dedi.
​Akçakaleliler Geri Dönüyor, Tel Abyadlılar Dönüş Hazırlıklarına Başladı
​Akçakaleliler Geri Dönüyor, Tel Abyadlılar Dönüş Hazırlıklarına Başladı
Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde terör örgütü PKK/YPG'nin attığı roketler nedeniyle ilçeyi terk eden Akçakaleliler, Tal Abyad'da kontrolün sağlanmasıyla geri dönmeye başladı. Tel Abyadlılar da dönüş hazırlıklarına başladı.
​Yıkılan minarenin yapımında malzemeden çalmışlar
​Yıkılan minarenin yapımında malzemeden çalmışlar
Büyüklüğünde yaşanan depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin inşaatında eksik malzeme kullanıldığı tespit edildi.
​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler
​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
​Gümrüğe Takılan 4 Milyonluk Lüks Araç, Değerinin Altına Satışa Çıkarıldı
​Gümrüğe Takılan 4 Milyonluk Lüks Araç, Değerinin Altına Satışa Çıkarıldı
​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret
​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:26
Öğle
12:16
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿