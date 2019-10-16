Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta

Şanlıurfalı Kadınlar Mehmetçik İçin Yemek Hazırladı

Akçakaleli Kadınlar: Rabbim ayaklarına taş değdirmesin

Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde sınırın sıfır noktasında görev başında bekleyen Mehmetçiklere, Akçakaleli kadınlar tarafından yemek ikram edildi.Evde hazırladıkları içli köfte, sarma ve börekleri paketleyen kadınlar, hazırladıkları yemekleri askerlerin görev yaptığı noktaya ulaştırdı. Askerlere yemeği elleriyle ikram eden kadınlar, daha sonra askeri noktadan ayrıldı.Akçakaleli kadınlar, "Mehmetçik ülkemizde olduğu gibi sınır ötesinde de görev yaparak ülkemizi korumaktadır. Biz Mehmetçik sayesinde evlerimizde rahat uyumaktayız. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" diyerek Türk ordusuna teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen