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Bu haber 16 Ekim 2019 16:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Türkiye’de İşsiz Sayısı bir Yılda 1 Milyon Kişi Artarak 4.5 Milyonu Aştı

İşsizlik istatistiklerinin 2019 yılı Temmuz dönemi belli olurken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı görüldü. Böylelikle 15 yaş üstü işsizlik oranının yüzde 13,9 olarak kaydedildiği saptandı. 2019 yılının başından bugüne kadar işsizlik ile alakalı yazılı basına yansıyan haber adedi ise 39 bin 774 olarak kayıtlara geçti.

​Türkiye’de İşsiz Sayısı bir Yılda 1 Milyon Kişi Artarak 4.5 Milyonu Aştı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, işsizlik oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. 


 

İşsizlik Medya Gündeminde Yer Aldı

Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılının başından bugüne kadar çıkan işsizlik basın haber adedi 39 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle yükselen işsizlik rakamının medyanın da gündeminde yer aldığı saptandı. Özellikle köşe yazarları tarafından bu konunun ele alınması dikkat çekti.



 

İşsizlik Oranı 4 Milyon 2730 Kişi Olarak Kayıtlara Geçti

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle 15 yaş üstü işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak kaydedilirken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı saptandı. Bu yıl içinde işsizlik oranının en yüksek olduğu ay ise Şubat olarak gözlenirken 4 milyon 730 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 2019 yılından önceki son 5 yıl içerisinde ise en yüksek işsizlik rakamı 2017 Ocak ayında görüldü. Burada ulaşılan sayı ise 3 milyon 985 bin olarak belirlendi. 




Editör: Ahmet Şen
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Ekonomi
​Türkiye’de İşsiz Sayısı bir Yılda 1 Milyon Kişi Artarak 4.5 Milyonu Aştı
​Türkiye’de İşsiz Sayısı bir Yılda 1 Milyon Kişi Artarak 4.5 Milyonu Aştı
İşsizlik istatistiklerinin 2019 yılı Temmuz dönemi belli olurken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı görüldü. Böylelikle 15 yaş üstü işsizlik oranının yüzde 13,9 olarak kaydedildiği saptandı. 2019 yılının başından bugüne kadar işsizlik ile alakalı yazılı basına yansıyan haber adedi ise 39 bin 774 olarak kayıtlara geçti.
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