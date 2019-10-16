Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Ekim 2019 15:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler

Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır yaşayan aile bulundu. Ailenin 'dünyanın sonu'nu beklediği öğrenildi.

​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler

BirGün'den edinilen bilgilerde; Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi. Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği aktarıldı. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

 

Çocuklar Dünyada Kendilerinden Başka İnsanların Olup Olmadığını Bilmiyor

Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları ifade edilen haberde, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi.

 

25 Yaşındaki Oğlu Dışarı Çıkarak Yardım İstedi

Olayın, köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıktığı aktarıldı.

Yapılan araştırma sonucu, evin oturmaodasında bulunan bir dolabın arkasında bodruma geçen bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı bildirildi.
Polisin aileyi tahliye ettiği ve çiftlikte araştırma başlattığı belirtildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler
​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler
Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır yaşayan aile bulundu. Ailenin 'dünyanın sonu'nu beklediği öğrenildi.
​Trump: Kürtleri Suriye’de kim korumak isterse bana uyar
​Trump: Kürtleri Suriye’de kim korumak isterse bana uyar
ABD Başkanı Trump, “Bırakalım da Esad kendi toprakları için Kürtleri koruyup Türkiye’yle savaşsın” dedi
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
ABD Başkanı Donald Trump, “NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?” dedi.
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı vererek, “Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım” dedi.
Almanya, Suriye Operasyonu Nedeniyle Türkiye’ye Silah Satışına Son Veriyor
Almanya, Suriye Operasyonu Nedeniyle Türkiye’ye Silah Satışına Son Veriyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını belirtti.
​Trump’tan Suriye açıklaması: Üç seçenek var
​Trump’tan Suriye açıklaması: Üç seçenek var
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, yada Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.
​Rusya Barış Pınarı Harekatına Destek Verdi
​Rusya Barış Pınarı Harekatına Destek Verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyledi.
Yol Yapmayan Belediye Başkanını Kamyona Bağlayıp Metrelerce Sürüklediler
Yol Yapmayan Belediye Başkanını Kamyona Bağlayıp Metrelerce Sürüklediler
Yol yapma vaadini yerine getirmediğini iddia eden bir grup kalabalık, belediye başkanını yollarda sürükledi.
​AB’den Türkiye’ye: harekatı durdurun güvenli bölge için ödeme yapmayacağız
​AB’den Türkiye’ye: harekatı durdurun güvenli bölge için ödeme yapmayacağız
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hava ayağını başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklamayı, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı.
​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım
​Trump’tan Türkiye’ye Tehdit! Türkiye Ekonomisini Yok Ederim, Daha Önce de Yaptım
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin 'sınırı aşan' bir hamlede bulunması halinde, Türkiye'nin ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı.
​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü
​Dışişleri Bakanlığı Irak’a Gitmeyin Uyarası Yapmıştı! 104 Ölü
Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yaklaşık bir haftadır süren hükümet karşıtı protestolarda 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
​2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Uçak Düştü: 7 Ölü, 6 Yaralı
ABD'de, II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı, Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler
​9 Yıl Boyunca Evin Bodrumunda Dünyanın Sonunun Gelmesini Beklemişler
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
​Gümrüğe Takılan 4 Milyonluk Lüks Araç, Değerinin Altına Satışa Çıkarıldı
​Gümrüğe Takılan 4 Milyonluk Lüks Araç, Değerinin Altına Satışa Çıkarıldı
​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret
​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:26
Öğle
12:16
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿