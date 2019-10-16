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Bu haber 16 Ekim 2019 12:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret

Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Şanlıurfa'da adının verildiği okulu ziyaret ederek, öğrencilere hediyeler dağıttı.

​Terör Şehidi Öğretmene Şanlıurfa’da Ziyaret

Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesinde görevli bir grup öğretmen ve öğrenci, 16 Haziran 2017 tarihinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın adının verildiği okulu ve öğrencilerini ziyaret ederek, burada eğitim gören öğrencilere Necmettin Yılmaz’ın adının yazılı olduğu tişörtler ile kırtasiye malzemesi dağıttı.



 

Öğretmen ve Öğrenciler, Şehit Öğretmeni Anlattı

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, öğrenciler misafir öğrenci ve öğretmenlere Şehit Necmettin Yılmaz’ı anlattı. Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu Müdürü Saadettin Şenşahin, Necmettin Yılmaz’ın bıraktığı yerden eğitime devam ettiklerini ve şehidin gözünün arkada kalmayacağını belirterek, "Bir grup öğrenci ve öğretmen Balıkesir gibi çok uzak bir mesafeden gelip, burada gönüllerimizi fethettiler. Bu kadar uzaktan gelip Necmettin öğretmenimizi anmak ve anıyor olmak bizim için çok büyük bir duygu arz ediyor. Hele ki böyle Barış Pınarı Harekâtı sürecinde gelmeleri ayrı bir önem arz etmektedir. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.




Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Halil Aydoğan da şöyle konuştu:
"Biz Balıkesir’de bu acıyı hissediyoruz, şehitlerimiz hepimizin şehitleridir. Değerli öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın şehit edildiğini öğrendiğimizde yüreğimiz gerçekten çok acıdı ve onun hatırasını yaşatmak Balıkesir’deki arkadaşlarımıza onu anlatmak ve buradaki duyguyu onun öğrencileriyle, öğretmenleriyle birlikte yaşamak için buraya onu ziyaret etmek için geldik. Şu an onu ziyaret ettiğimizi hissediyoruz çok duyguluyuz. Şu an onun öğrencileriyle beraberiz, iyi ki buraya gelmişiz hepsi birbirinden değerli öğrenciler.”



 

Her bir öğrenci bir mektup yazdı

636 öğrencisi bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığını belirten Aydoğan, her bir öğrencinin buradaki öğrencilere gönüllerinden geçen bir mektup yazdığını söyledi. Aydoğan, "Bu ziyareti gerçekleştireceğimizi öğrencilerimize söylediğimiz zaman birçok öğrenci gelmek istedi ama mümkün olamadı tabi, bizimle 5 öğrenci gelebildi. Gelemeyen öğrenciler de duygularını belirten mektuplar yazdı. Hiç görmediği, tanımadığı öğrenci arkadaşlarına mektuplar yazdılar. Biz de mektupların içeriğini bilmiyorduk, öğrencilerimiz tarafından kaleme alınan mektuplar, buradaki öğrenciler tarafından okunduğu zaman bizi çok duygulandırdı. Necmettin öğretmenin öğrencileri de bu mektuplara karşılık olarak öğrencilerimize mektup göndereceklerini belirterek mutluluklarını bizlerle paylaştılar" şeklinde konuştu.


Balıkesir Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri Pınar Nuran ve Elif Kılıç, Necmettin öğretmenin öğrencileriyle aynı duyguları paylaşmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Aramızdaki mesafeler uzak ama gönül bağlarımızın kısa olduğunu göstermek için buradayız" diye konuştu.

Şehit Necmettin Yılmaz’ın öğrencilerinden Aliya Sunkar, "Arkadaşlarımız geldiği için çok mutluyuz bize hediyeler getirdiler. Onlar Necmettin öğretmenimizin arkadaşları burada olmaları bizi sevindirdi arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





Editör: Ahmet Şen 
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