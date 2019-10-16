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Bu haber 16 Ekim 2019 11:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Boşanmak istediği eşine çantayla vuran kadın tutuklandı

Eşinden şiddet gördüğünü belirten ve boşanmak için 5 yıldır mücadele eden Meryem Karalök, bir duruşmada kendisine tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

​Boşanmak istediği eşine çantayla vuran kadın tutuklandı

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre Adana'da şiddet görmesine, tehditler almasına rağmen 5 yıldır eşinden boşanamayan ve “Artık kurtulmak istiyorum” diye isyan etmesiyle gündeme gelen Meryem Karalök, eşinin şikayeti üzerine çağrıldığı karakolda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.


 

Çanta ile Vurulan Eş: Erkeklik Gururum Zedelendi

Meryem Karalök hakkında duruşmaların birinde kendisine sözlü tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu için yaralamadan verilen 150 gün hapis cezasının 3 bin lira para cezasına çevrildiği öğrenildi. Kararda yer alan ifadesinde Karalök’ün eşi, çanta kendisine değdiği için yaralandığını iddia ederken “Erkeklik gururum incindi” dediği ve mahkemenin verdiği kararda, çantayı silah sayarak ceza verdiği öğrenildi.

 

5 Yıldır Boşanamıyor

Eşinin başka bir kadınla yaşamasına ve eşinden şiddet görmesine rağmen bir türlü boşanma kararı alamayan Karalök, 3 bin lira para ceza almasına tepki göstererek para cezasını ödemediği için hakim karşısına çıkarılıyor.
Meryem Karalök 5 yıl önce eşinden boşanmak için dava açmış, 3 yıl önce ret kararı veren Adana 7’nci Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde sarsıldığını ispatlaması gerektiğini gerekçe göstermişti. 5 yıl önce açtığı davanın istinaf sürecinde eşinin imam nikahı ile başka bir evlilik yaptığını elindeki fotoğraflarla gösteren Karalök, “Artık kurtulmak istiyorum” şeklindeki isyanı ile gündeme gelmişti. Karalök boşanmak için yeniden dava açmıştı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Boşanmak istediği eşine çantayla vuran kadın tutuklandı
​Boşanmak istediği eşine çantayla vuran kadın tutuklandı
Eşinden şiddet gördüğünü belirten ve boşanmak için 5 yıldır mücadele eden Meryem Karalök, bir duruşmada kendisine tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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