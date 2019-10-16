​Boşanmak istediği eşine çantayla vuran kadın tutuklandı

Çanta ile Vurulan Eş: Erkeklik Gururum Zedelendi

5 Yıldır Boşanamıyor

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre Adana'da şiddet görmesine, tehditler almasına rağmen 5 yıldır eşinden boşanamayan ve “Artık kurtulmak istiyorum” diye isyan etmesiyle gündeme gelen Meryem Karalök, eşinin şikayeti üzerine çağrıldığı karakolda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.Meryem Karalök hakkında duruşmaların birinde kendisine sözlü tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu için yaralamadan verilen 150 gün hapis cezasının 3 bin lira para cezasına çevrildiği öğrenildi. Kararda yer alan ifadesinde Karalök’ün eşi, çanta kendisine değdiği için yaralandığını iddia ederken “Erkeklik gururum incindi” dediği ve mahkemenin verdiği kararda, çantayı silah sayarak ceza verdiği öğrenildi.Eşinin başka bir kadınla yaşamasına ve eşinden şiddet görmesine rağmen bir türlü boşanma kararı alamayan Karalök, 3 bin lira para ceza almasına tepki göstererek para cezasını ödemediği için hakim karşısına çıkarılıyor.Meryem Karalök 5 yıl önce eşinden boşanmak için dava açmış, 3 yıl önce ret kararı veren Adana 7’nci Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde sarsıldığını ispatlaması gerektiğini gerekçe göstermişti. 5 yıl önce açtığı davanın istinaf sürecinde eşinin imam nikahı ile başka bir evlilik yaptığını elindeki fotoğraflarla gösteren Karalök, “Artık kurtulmak istiyorum” şeklindeki isyanı ile gündeme gelmişti. Karalök boşanmak için yeniden dava açmıştı.Editör: Ahmet Şen