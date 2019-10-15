Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Ekim 2019 23:46:24 Tarihinde eklenmiştir.

​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Albaraka Türk Katılım Bankası Güney Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger arasında odamız üyelerine finansmanda avantajlar sağlayacak anlaşma imzalandı.

​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde Şanlıurfa Şube Müdürü Hamza Acar, Ticari/Kobi Satış Servisi Yöneticisi Mustafa Uğur Özgür ile Emniyet Caddesi Şube Müdürü Mete Köse de hazır bulundu. Gerçekleştirilen protokol kapsamında, ŞUTSO üyeleri özel avantajlarla hem bireysel hem de ticari ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilecek.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, "Üyelerimizin nakdi ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak adına, Albaraka Türk Katılım Bankası Güney Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile üyelerimiz, hem bireysel hem de ticari nakit ihtiyaçlarını ve bankacılık işlemlerini uygun koşullarda karşılayabilecek. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi.


Albaraka Türk’ün Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Özel Kobi Destek Finansmanı Kampanyası'nın detayları şöyle;
Albaraka’da Kobi Destek Finansmanı Kampanyası ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Özel %1,19 kâr oranı ve 36 aya varan taksitler ile 300.000 TL’ye kadar KOBİ finansmanı.



 

Finansman kampanyası kapsamında sunulacak ücretsiz hizmetler;

Masrafsız Bankacılık*
Size özel Platinum Kart,
Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile ücretsiz Muhasebe entegrasyonları,
İşiniz için Business Kart.
Kampanyamızdaki Ek Fırsatlar;
Bireysel araç alımlarınızda %1,18 oran ile araç finansmanı,
Bireysel konut alımlarınızda %1,15 oran ile konut finansmanı,
Detaylı bilgi ve başvuru için Şanlıurfa Şube Portföy Yöneticisi Halil Çağatay Öztürkavcı ile (GSM: 05052732273) iletişime geçebilirsiniz.



 

Diğer Detaylar

Finansman kampanyası Türk Lirası para cinsinde Ticari Kredileri kapsamaktadır. (İşletme Kredisi,
Finansal Kiralama, İthalat Kredisi, Taksitli Ticari Krediler)
Kampanya yalnızca son 1 yıl içerisinde kampanyayı kapsayan ürünlerden herhangi birinin olmaması
veya kampanya tarihleri içerisinde yeni müşteri olan firmaları kapsamaktadır.
Kampanya 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.
Kampanya kapsamındaki azami finansman tutarı 300.000 TL’dir.
Ödeme planlarınızı, aylık eşit taksitler halinde veya esnek olarak oluşturabilirsiniz.
Kampanyadan sadece 50 milyon ciroya kadar olan müşteriler yararlanabilir.
Albaraka Türk ilgili finansman kampanyasında değişiklik ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI
​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Albaraka Türk Katılım Bankası Güney Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger arasında odamız üyelerine finansmanda avantajlar sağlayacak anlaşma imzalandı.
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç’a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi’nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.
İl Müftüsü Taştan, Barış Harekatında Hayatını Kaybeden Vatandaşların Taziyesine Katıldı
İl Müftüsü Taştan, Barış Harekatında Hayatını Kaybeden Vatandaşların Taziyesine Katıldı
Şanlıurfa İL Müftüsü Mehmet Taştan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hain terör örgütü tarafından atılan havan topu sonucu hayatını kaybeden Suruçlu vatandaşların taziyelerine katıldı
​Doktor Öncel Şanlıurfa’da! Tek Seansta Sigaradan İğrendiriyor
​Doktor Öncel Şanlıurfa’da! Tek Seansta Sigaradan İğrendiriyor
DR. Faruk ÖNCEL 15-18 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da konferans verecek.
Ömer Ay: Esnaf ve Sanatkarlarımızın Sorun ve Sıkıntıları Gerekli Yerlere Aktaracağım
Ömer Ay: Esnaf ve Sanatkarlarımızın Sorun ve Sıkıntıları Gerekli Yerlere Aktaracağım
​Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Ömer Ay, esnafın sorunlarını gerekli kurumlara ileteceğini bildirdi.
​Ziraat Odası Başkanları TBMM’ye Çıkarma Yaptı
​Ziraat Odası Başkanları TBMM’ye Çıkarma Yaptı
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Denizli Ziraat Oda Başkanları üç gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekilleriyle görüşerek pamuk çiftçisinin sorunlarını yetkili mercilere iletti.
​Başkan Özyavuz’dan Kırsala Müjde
​Başkan Özyavuz’dan Kırsala Müjde
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, beş yılın sonunda kırsalda kilitli parke taşı olmayan mahallemiz kalmayacak.
​Ceylanpınar Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
​Ceylanpınar Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Ceylanpınar Belediyesi, ilçenin ücra noktalarında ve insanların ulaşamadığı sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama ve yemekle beslenme desteği verdi.
​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Eğitime Yardım Desteği
​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Eğitime Yardım Desteği
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime desteğini öğrencilere mont yardımı yaparak gösterdi.
​Belediye’den Akçakale’ye Ücretsiz Ekmek Dağıtımı
​Belediye’den Akçakale’ye Ücretsiz Ekmek Dağıtımı
Akçakale Belediye Başkanı talimatıyla Akçakale halkına ücretsiz ekmek dağıtılıyor.
Vekil Özyavuz, Kontrol Noktasındaki Polislerle Sohbet Etti
Vekil Özyavuz, Kontrol Noktasındaki Polislerle Sohbet Etti
​Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, Viranşehir kontrol noktasında görevli olan polislerle sohbet etti
​Şanlıurfa OSB Başkanı Aksu, Sanayicileri Konferansa Davet Ediyor
​Şanlıurfa OSB Başkanı Aksu, Sanayicileri Konferansa Davet Ediyor
Şanlıurfa organize sanayi bölge Müdürlüğü'ne atanan Yunus Emre Aksu, Şanlıurfalı sanayicileri yarın yapılacak olan toplantıya davet etti.
​Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı
​Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
​Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum
​Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:26
Öğle
12:16
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿