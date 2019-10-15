​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI

Finansman kampanyası kapsamında sunulacak ücretsiz hizmetler;

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ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’in makamında gerçekleştirilen protokol imza töreninde Şanlıurfa Şube Müdürü Hamza Acar, Ticari/Kobi Satış Servisi Yöneticisi Mustafa Uğur Özgür ile Emniyet Caddesi Şube Müdürü Mete Köse de hazır bulundu. Gerçekleştirilen protokol kapsamında, ŞUTSO üyeleri özel avantajlarla hem bireysel hem de ticari ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilecek.Konuyla ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, "Üyelerimizin nakdi ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak adına, Albaraka Türk Katılım Bankası Güney Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile üyelerimiz, hem bireysel hem de ticari nakit ihtiyaçlarını ve bankacılık işlemlerini uygun koşullarda karşılayabilecek. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi.Albaraka Türk’ün Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Özel Kobi Destek Finansmanı Kampanyası'nın detayları şöyle;Albaraka’da Kobi Destek Finansmanı Kampanyası ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine Özel %1,19 kâr oranı ve 36 aya varan taksitler ile 300.000 TL’ye kadar KOBİ finansmanı.Masrafsız Bankacılık*Size özel Platinum Kart,Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile ücretsiz Muhasebe entegrasyonları,İşiniz için Business Kart.Kampanyamızdaki Ek Fırsatlar;Bireysel araç alımlarınızda %1,18 oran ile araç finansmanı,Bireysel konut alımlarınızda %1,15 oran ile konut finansmanı,Detaylı bilgi ve başvuru için Şanlıurfa Şube Portföy Yöneticisi Halil Çağatay Öztürkavcı ile (GSM: 05052732273) iletişime geçebilirsiniz.Finansman kampanyası Türk Lirası para cinsinde Ticari Kredileri kapsamaktadır. (İşletme Kredisi,Finansal Kiralama, İthalat Kredisi, Taksitli Ticari Krediler)Kampanya yalnızca son 1 yıl içerisinde kampanyayı kapsayan ürünlerden herhangi birinin olmamasıveya kampanya tarihleri içerisinde yeni müşteri olan firmaları kapsamaktadır.Kampanya 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.Kampanya kapsamındaki azami finansman tutarı 300.000 TL’dir.Ödeme planlarınızı, aylık eşit taksitler halinde veya esnek olarak oluşturabilirsiniz.Kampanyadan sadece 50 milyon ciroya kadar olan müşteriler yararlanabilir.Albaraka Türk ilgili finansman kampanyasında değişiklik ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.