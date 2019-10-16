Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Ekim 2019 09:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Üniversitede Kız Öğrenciye Cinsel Taciz!

Kampüsteki kız öğrencinin, dışarıdan gelen kişinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine üniversiteden açıklama yapıldı. Açıklamada kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin, üniversite güvenlik birimi tarafından yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi.

​Üniversitede Kız Öğrenciye Cinsel Taciz!

Ege Üniversitesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan kız öğrenci, iddiaya göre okul dışından gelen Aykut Y.'nin (34) cinsel tacizine uğradı. Aykut Y., çevredeki diğer öğrencilerin durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirmesiyle gözaltına alındı. Aykut Y., Bornova Polis Merkezi'ne götürüldü. Üniversitenin yerleşkesi içinde yaşanan taciz olayına öğrenciler tepki gösterdi. Tepkiler giderek artarken, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.


 

Tacizci Yakalanıp Polise Teslim Edildi

Senato açıklamasında Ege Üniversitesi yönetimi olarak yerleşkedeki yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelere bir süre önce üzerinde kamera sistemi olan 'acil panik butonları' yerleştirilerek, gece aydınlatması ve kamera sistemlerinin yenilendiği hatırlatıldı.



 

Üniversitede Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerimizi sürdürmek için güvenlik önlemlerimizi arttırdık. Ayrıca yerleşke içinde güvenlik birimlerimize daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla 24 saat hizmet veren '5555 Hattı'nı uygulamaya aldık. Metruk binaları yıkarken, yerleşkedeki kör noktaları görünür kıldık. Tüm bu önlemlerimize rağmen öğrencimizin yaşadığı ve asla kabul edilemez talihsiz olaydan büyük bir üzüntü duymaktayız. Olay günü yerleşkemiz içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na bir akrabasını bırakmak üzere otomobiliyle gelen şüpheli, akrabasının öğrenci kimlik kartını göstermesi üzerine yerleşkeye alınmış. Akrabasını yurda bıraktıktan sonra da yerleşkemizden ayrılması gerekirken söz konusu üzücü olay yaşanmıştır. Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, '1 dakika' içinde söz konusu bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir. Akabinde polise bilgi verilip, şüpheli polis ekiplerine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Üniversitede Kız Öğrenciye Cinsel Taciz!
​Üniversitede Kız Öğrenciye Cinsel Taciz!
Kampüsteki kız öğrencinin, dışarıdan gelen kişinin cinsel tacizine uğradığı iddiası üzerine üniversiteden açıklama yapıldı. Açıklamada kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin, üniversite güvenlik birimi tarafından yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi.
​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası
​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası
Silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 kişi tutuklanırken, zanlıların 3 yıl önce bir trafik polisini şehit ederek suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı ileri sürüldü.
​Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
​Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
Tırın yolun karşısına geçen koyunların arasına dalması sonucu 18 hayvan telef olurken, 31 hayvan da yaralandı.
​Silahlı Kavga: 3 Ağır Yaralı
​Silahlı Kavga: 3 Ağır Yaralı
İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
​Poşetli Cinayetin Katil Zanlısından Tüyler Ürperten İfadeler
​Poşetli Cinayetin Katil Zanlısından Tüyler Ürperten İfadeler
Kafasına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunan belediye çalışanını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Muhammet Y.'nin ifadeleri ise tüyleri ürpertti.
​Akçakale’de Şoke Eden Davetsiz Misafir! Emniyet Yetkilileri El Attı
​Akçakale’de Şoke Eden Davetsiz Misafir! Emniyet Yetkilileri El Attı
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde bir yakınına misafirliğe giden Leyla Atalay, geri döndüğünde evde kocaman bir delik gördü. Büyük şok yaşayan kadın, evin içerisinde ise patlamamış bir roket parçası buldu.
​TESK Başkanı Palandöken: Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli
​TESK Başkanı Palandöken: Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle bölgedeki esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açamadığını belirterek, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.
​Cezaevi Müdürü Örgüt Lideri Çıktı!
​Cezaevi Müdürü Örgüt Lideri Çıktı!
Silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 zanlı tutuklandı.
​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi
​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi
Elinde cam parçası bulunan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, 'beni öldürecekler' diyerek önce lokantaya girdi, sonra da bir markete kendini kitledi. Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan adam hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika! Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Savaşacaklarını Duyurdu
Son Dakika! Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Savaşacaklarını Duyurdu
Suriye devlet haber ajansı SANA, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.
​Çinli Rakibini Yenip, Mehmetçiğe Selam Yolladı
​Çinli Rakibini Yenip, Mehmetçiğe Selam Yolladı
Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda da Elif Güneri gümüş madalya kazandı.
​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy
​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye’de görev yapan askerlere vatandaş desteği bir an olsun bitmiyor. Son olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır bölgesine giderek asker için slogan attılar.
​Üniversitede Kız Öğrenciye Cinsel Taciz!
​Üniversitede Kız Öğrenciye Cinsel Taciz!
​Şanlıurfa’da Pamuk Yüklü Kamyonlar Çarpıştı! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Pamuk Yüklü Kamyonlar Çarpıştı! 1 Yaralı
​Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı
​Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:26
Öğle
12:16
İkindi
15:24
Akşam
17:55
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿