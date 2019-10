Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü satan firmaları ifşa etmişti. Ürünlerinde sahtecilik yapan işletmelerden 130'u İstanbul'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da bulundu. İnceleme istettiklerine göre Adana 62 firma 101 ürün ile ilk 3 sırada yer aldı.





