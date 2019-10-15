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Bu haber 15 Ekim 2019 22:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaları ifşa etmesi üzerine Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, açıklama yaptı: "Tavuk bıçağını adam unutuyor, koyun ve dana etinde kullanıyor, bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor."

Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü satan firmaları ifşa etmişti. Ürünlerinde sahtecilik yapan işletmelerden 130'u İstanbul'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da bulundu. İnceleme istettiklerine göre Adana 62 firma 101 ürün ile ilk 3 sırada yer aldı.

 
 
Denetimin ardından Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, Gıda Satıcıları Derneği Başkanı Müslüm Gündoğdu, Kardeşler Bolkepçe sahibi Mustafa Dağoğlu ve Fırat Cafe sahibi Cihan Katırcı adına kardeşi Özcan Katırcı Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması düzenledi.
 


 
 

Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı Diyorlar

Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, "Adana'yı lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Denetimlerimiz sık sık devam etmektedir. 2016 yılında çıkan haberler yayılıyor bugüne geliyor. Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayım. Türkiye'de 2 bıçak kullanılıyor. Biri tavuk, diğeri et bıçağı. Tavuk bıçağını ete değdirirseniz ona kanatlı hayvan geçer. Etin bıçağını tavuğa değdirirseniz onda et olarak geçer. Bundan dolayı bir firmada kanatlı hayvan bulunmuş diyor. Tavuk bıçağını adam unutuyor, koyun ve dana etinde kullanıyor, bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor. Buna da kimse engel olamıyor. Et ve tavuklar denetimimiz altında. Adana Valisi Mahmut Demirtaş bize talimat verdi, onun doğrultusunda denetimlerimiz sürekli devam ediyor. 2016 yılında yapılmış denetimlerin Adana Lezzet Festivali’nden sonra açıklanması düşündürücüdür" ifadelerine yer verdi.
 


 
Editör: Ahmet Şen
 
 
 
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Sağlık
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
Adana Kasaplar Odası Açıklama Yaptı: Tavuk Bıçağı Ete Değdi Diye Kanatlı Hayvan Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaları ifşa etmesi üzerine Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, açıklama yaptı: "Tavuk bıçağını adam unutuyor, koyun ve dana etinde kullanıyor, bu sebepten denetimde kanatlı hayvan bulunmuş gözüküyor."
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