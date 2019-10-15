Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum, Onlar Köşeyi Döndü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Konuşmasının başlangıcında bugün hayatını kaybeden CHP'li siyasetçi Ali Topuz'u anan Kılıçdaroğlu, Harp Okulu öğrencilerinin annelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, "Harp Okulu öğrencilerinin anneleri Meclis'e girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Biz bütün annelere saygı duyuyoruz. Söz veriyorum tüm anneler için çalışacağım. Kadının elinin değdiği yerde bereket, huzur var. Dolayısıyla kadınlar üretim alanına girdikçe zenginleşen Türkiye olur. Kadınların önlerindeki bütün engellerin kaldırılması lazım" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun ardından şu açıklamada bulundu;Sen bir ailenin çocuğunu üniversiteye hangi hayallerle gönderdiğini biliyor musun Sayın Erdoğan? Çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra o çocukların aylarca, yıllarca iş bulamadığını biliyor musun? Sen kalkıp nasıl dersin 'Her üniversiteyi bitiren iş bulacaktır diye bir kaide yoktur' diye.22 milyon 500 bin kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Bütün fakirler size söylüyorum, onlar köşeyi döndü. Siyasete yırtık ayakkabıyla atılmışlardı, şimdi 1100 odalı sarayda yaşıyorlar. Senin pozisyonun yine değişmedi sen hep fakir kaldın. O zaman sandığa gidince demokrasi dersi vereceksin. Fakir fukara için, memleket için yeter diyeceksin.Editör: Ahmet Şen