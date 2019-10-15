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Bu haber 15 Ekim 2019 21:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştirdi. Barış Planı Harekatı'na değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından gelen biri. Ne söylüyor: 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' diyor" ifadesini kullandı.

​Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Konuşmasının başlangıcında bugün hayatını kaybeden CHP'li siyasetçi Ali Topuz'u anan Kılıçdaroğlu, Harp Okulu öğrencilerinin annelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, "Harp Okulu öğrencilerinin anneleri Meclis'e girmek istiyor ama gözaltına alınıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Neden annelere saygı duymuyorsunuz? Biz bütün annelere saygı duyuyoruz. Söz veriyorum tüm anneler için çalışacağım. Kadının elinin değdiği yerde bereket, huzur var. Dolayısıyla kadınlar üretim alanına girdikçe zenginleşen Türkiye olur. Kadınların önlerindeki bütün engellerin kaldırılması lazım" diye konuştu.





Kılıçdaroğlu'nun ardından şu açıklamada bulundu;

 

Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum, Onlar Köşeyi Döndü

Sen bir ailenin çocuğunu üniversiteye hangi hayallerle gönderdiğini biliyor musun Sayın Erdoğan? Çocuk üniversiteyi bitirdikten sonra o çocukların aylarca, yıllarca iş bulamadığını biliyor musun? Sen kalkıp nasıl dersin 'Her üniversiteyi bitiren iş bulacaktır diye bir kaide yoktur' diye.

22 milyon 500 bin kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Bütün fakirler size söylüyorum, onlar köşeyi döndü. Siyasete yırtık ayakkabıyla atılmışlardı, şimdi 1100 odalı sarayda yaşıyorlar. Senin pozisyonun yine değişmedi sen hep fakir kaldın. O zaman sandığa gidince demokrasi dersi vereceksin. Fakir fukara için, memleket için yeter diyeceksin.




Editör: Ahmet Şen 
 
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