​Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile şaşırdı

ERDOĞAN: ALIŞVERİŞİ SİZ Mİ YAPIYORSUNUZ?

Şarkıcı Demet Akalın'ın İstanbul-İzmir otoyolundan geçtiği sırada fotoğraf paylaşmış "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para" demişti. Erdoğan bunun üzerine Akalın’ı arayıp yaptığı paylaşımdan dolayı teşekkür etmişti. Yapılan bu telefon görüşmesi Demet Akalın tarafından katıldığı bir televizyon programında anlatıldı.Gel Konuşalım isimli programa konuk olan Demet Akalın, katıldığı programda şunları söyledi: "Telefondan sana saydıran kişi dışarıda seni gördüğünde sarılıp fotoğrafını çektiriyor. Bu sefer buraya (telefona) gerçekten çok takılmamak lazım diyorsun. Ben telefonumu şarjda bırakıp alışverişe gittim. Eve bir geldim Okan 'Cumhurbaşkanı seni arıyor' dedi. Allah dedim. Adam (Cumhurbaşkanı) bana ne dedi biliyor musunuz? 'İnanamıyorum alışverişi siz mi yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Telefonunuzu bırakmışsınız' dedi. Adamcağız bile telefonumu evde bırakmama şaşırdı yani. Yol için tebrik telefonu açmıştı. Bizde Çeşme'deyiz ve ben her zaman evin alışverişini kendim yapıyorum. Sizlerde çocuklarınıza bunu öğretin."Editör: Ahmet Şen