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Bu haber 15 Ekim 2019 20:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç’a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi’nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.

​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti

Yaralı vatandaşlar hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Akçakale ilçesine geçerek yine teröristler tarafından atılan havan topu nedeniyle evinde hasar meydana gelen Bedir Dal adlı vatandaşı olay yerinde ziyaret etti. 



 

Havan Mermisi İsabet Eden Evde Can Kaybı Yaşanmaması Sevindirdi

Akçakale’ye Suriye tarafından atılan son havan mermisinin isabet ettiği evin boşaltılması sayesinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu değerlendiren Vali Erin, hasarın tamiri ve zararların karşılanması için Kaymakamlık nezaretinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, Akçakale halkına geçmiş dileklerini iletti. 




Editör: Ahmet Şen 
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​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç’a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi’nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.
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