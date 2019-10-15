​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti

Havan Mermisi İsabet Eden Evde Can Kaybı Yaşanmaması Sevindirdi

Yaralı vatandaşlar hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Akçakale ilçesine geçerek yine teröristler tarafından atılan havan topu nedeniyle evinde hasar meydana gelen Bedir Dal adlı vatandaşı olay yerinde ziyaret etti.Akçakale’ye Suriye tarafından atılan son havan mermisinin isabet ettiği evin boşaltılması sayesinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu değerlendiren Vali Erin, hasarın tamiri ve zararların karşılanması için Kaymakamlık nezaretinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, Akçakale halkına geçmiş dileklerini iletti.Editör: Ahmet Şen