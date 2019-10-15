​Şanlıurfa’ya Trambüsler Bugün Teslim Edilecekti! Bu Trambüsler Nerede?

Trambüsler Neden Teslim Edilmedi

Trambüs projesini hayata geçiren dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ydi. Şanlıurfa tambüs projesi uluslararası anlamda 4 farklı ödüle layık görülürken, son teslim tarihi 15 Ekim 2019 olmasına rağmen, Şanlıurfa’ya trambüsler teslim edilmedi.Şanlıurfa’da 2018’in temmuz ayından itibaren trambüs çalışmalarına başlanmıştı. Bu zamana kadar trambüsün rayları, yolları, turnikeleri yapıldı. Proje için milyonlarca para harcanırken, Trambüsler bir türlü kent sokaklarında görülmedi. Trambüslerin son teslim tarihinin bugündü. Bugün Şanlıurfa’ya trambüslerin teslim edilmemesinin sebebi döviz kurlarındaki oynamalar olduğu ve bu yüzden satıcı firma ile anlaşma sağlanmaması olarak düşünüldü.Editör: Ahmet Şen