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Bu haber 15 Ekim 2019 18:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Trump: Kürtleri Suriye’de kim korumak isterse bana uyar

ABD Başkanı Trump, “Bırakalım da Esad kendi toprakları için Kürtleri koruyup Türkiye’yle savaşsın” dedi

​Trump: Kürtleri Suriye’de kim korumak isterse bana uyar

ABD Başkanı Donald Trump, “Kürtleri koruma konusunda Suriye’ye kim yardım etmek istiyorsa bana uyar, ister Rusya, ister Çin, ister Napolyon Bonaparte. Umarum hepsi iyi işler çıkarır, biz 7 bin mil uzaktayız” dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Suriye’deki askerlerimizi geri çektim. Bırakalım da Esad kenti toprakları için Kürtleri koruyup Türkiye’yle savaşsın” ifadelerini kullandı.



 

Doğal Olarak Kürtleri Korumak İstiyor

Avrupalıların IŞİD sorunuyla başa çıkmak istemediğini söyleyen Trump, “Bugün bu durumda olmamızın nedeni de bu” diyerek şunları ifade etti;
“IŞİD hilafetinin yüzde 100’ünü yendikten sonra askerlerimizin çoğunu Suriye’den çektim. Bırakalım da Suriye kendi toprakları için Kürtleri koruyup Türkiye ile savaşsın. Generallerime dedim ki, neden düşmanımızın toprağını korumak adına Suriye ve Esad için savaşalım. Kürtleri korumak adına Suriye’ye yardım etmek isteyen kim varsa bana uyar. İster Rusya, ister Çin, isterse Napolyon Bonaparte olsun. Umarım her şey iyi gider, biz 7 bin mil uzaktayız. Bazıları ABD’nin, düşmanımız Esad’ın başkanlık ettiği Suriye’nin sınırını 7 bin mil uzaklıktaki sınırını korumasını istiyor. Aynı zamanda, Suriye ve yardım etmeyi seçtikleri her kimse doğal olarak Kürtleri korumak istiyor” 




Editör: Ahmet Şen 
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