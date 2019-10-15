​Dilipak: YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli

Dilipak: Kazınlan Tüneller Güvenlik ve Üretim Amacıyla Kullanılsın

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Barış Pınarı Harekatı içerikli yazısında, Barış Pınarı Harekatı operasyonun ardından Türkiye'nin 'bölgede yapması gerekenlere' değindi.Dilipak yazısında, bölgede PYD tarafından kazılan tünellerin 'güvenlik ve üretim' amacıyla korunması gerektiğini de söyledi.Bölgeye ayrıca kenevir ve mantar ekilmesini savunan Dilipak ayrıca şunları söyledi: "Buradaki PYD’lilerin kazdıkları tünellerin kesinlikle korunması gerekiyor. Buraları güvenlik maksadı ile kullanılabileceği gibi, depo ya da mantar üretimi için kullanılabilir. Bu bölgede derhal, sebze, tahıl ekimi yanında kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli. Mantar yılda 365 gün ürün verir ve hava, su, toprak istemez."Editör: Ahmet Şen