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Bu haber 15 Ekim 2019 15:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi

Alman otomobil firmasının ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da Volkswagen fabrikası açma kararını askıya aldığı iddia edildi.

​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi

Reuters'ın Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a dayandırdığı habere göre,  Alman otomobil firması, ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da fabrika açma kararını askıya aldı. Kararın askıya alınmasının sebebi olarak da Barış Pınarı Harekatı’nın olduğu düşünülüyor.



 

Barış Pınarı Harekatı Türkiye’nin İmajını Olumsuz Etkiliyormuş!

Handelsblatt, Volkswagen’in üst düzey çalışanlarından edindiğini söylediği duyumlarda, Türkiye’nin harekatının imajlarını olumsuz etkileyeceğinden korktuğu için böyle bir karar aldığını iddia etti.
Sözleşmeye imza atılmaktan vazgeçildiği iddia edilen haberde, "Konu ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.




Editör: Ahmet Şen 

 
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Ekonomi
​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi
​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi
Alman otomobil firmasının ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da Volkswagen fabrikası açma kararını askıya aldığı iddia edildi.
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