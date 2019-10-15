​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi

Barış Pınarı Harekatı Türkiye’nin İmajını Olumsuz Etkiliyormuş!

Reuters'ın Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a dayandırdığı habere göre, Alman otomobil firması, ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da fabrika açma kararını askıya aldı. Kararın askıya alınmasının sebebi olarak da Barış Pınarı Harekatı’nın olduğu düşünülüyor.Handelsblatt, Volkswagen’in üst düzey çalışanlarından edindiğini söylediği duyumlarda, Türkiye’nin harekatının imajlarını olumsuz etkileyeceğinden korktuğu için böyle bir karar aldığını iddia etti.Sözleşmeye imza atılmaktan vazgeçildiği iddia edilen haberde, "Konu ile ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.Editör: Ahmet Şen