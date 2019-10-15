Ömer Ay: Esnaf ve Sanatkarlarımızın Sorun ve Sıkıntıları Gerekli Yerlere Aktaracağım

Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Ömer Ay, bölgede yaşanan Barış Pınarı Harekatı’nın bölge esnafını memnun ettiğini, harekat süresi ve sonrasında yaşanan ve yaşacak olan esnaf sıkıntılarıyla bizzat ilgileneceğini dile getirerek şu açıklamada bulundu;“Benim aziz Akçakale esnaf ve sanatkarlarımız son yılarda yaşadığımız maddi ve manevi olumsuzlukları anlatmak ve siz Akçakale esnaf ve sanatkarlarımıza nefes aldıracak çözümlerini ilgili makamlara anlatmak üzere yola koyuldum. Bildiğiniz üzere Suriye iç savaşından bu yana iş yapamaz olduk ancak devletimizin yanında durduk duracağız durmak zorundayız. Bayrağımız, vatanımız, devletimiz ve hükümetimiz güçlendikçe bizlerde güçlüyüz hükümetimizin dik ve cesur durması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Özelikle BARIŞ PINARI HAREKATI şehit ve yaralılarımız olsa da evlerimizin zarar görmesi işimizden ve evimizden olsak da BÖLGE HALKIMIZI FAZLASIYLA MEMNUN ETMİŞTİR. Bölgemizin özelikle esnaf ve sanatkarlarımızın Sorun ve sıkıntılarımızı başta TC.TİCARET BAKANI sayın Ruhsar PEKCAN T Halk Bankası Genel Müdürü Sayın Osman ARSLAN ve esnafın her zaman yanında olan esnafınızın dertleriyle yakından ilgilenen TESKOM genel başkanımız sayın Abdulkadir AKGÜL aktaracağım ve İNŞALLAH en kısa sürede siz Esnaf ve sanatkarlarımızın nefes alacak sonuçlar alacağımıza inanıyorum. HEPİNİZE SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNUYORUM”Editör: Ahmet Şen