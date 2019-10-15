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Bu haber 15 Ekim 2019 14:18:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Ziraat Odası Başkanları TBMM’ye Çıkarma Yaptı

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Denizli Ziraat Oda Başkanları üç gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekilleriyle görüşerek pamuk çiftçisinin sorunlarını yetkili mercilere iletti.

​Ziraat Odası Başkanları TBMM’ye Çıkarma Yaptı

Şanlıurfalı çiftçilerin sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.  Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Üç gün boyunca Ankara’da yaptığı çıkarmanın ardından Şanlıurfa’ya döndü.

Ankara temasları sırasında bir çok isimle görüşen Şanlıurfa Ziraat Oda başkanı ilk etapta Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı akabinde CHP Şanlıurfa Milletvekilli Aziz Aydınlık, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Ahmet Eşreffakıbaba, Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay MHP Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Özyavuz’u ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşüp Şanlıurfalı çiftçilerin sorunlarını aktardı. 


 

Başkan Eyyüpoğlu: Şanlıurfa’da 2 Milyon 700 Dönüm ekili pamuk tarlası var

Ankara dönüşü yaptığı ziyarette ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Şanlıurfalı çiftçilerin sorunlarını birinci ağızdan yetkililere ilettik.
Başkan Eyyüpoğlu konuşmasına şöyle devam etti. “Bütün Ziraat Oda başkanları olarak özelikle pamuk ekilen bölgelerin başkanlarıyla beraber Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’la görüştük sonra milletvekilleriyle görüştük ardından Tarım ve Orman Bakanı ile görüştük sorunlarımızı bir bire birinci ağızdan illettik. Özelikle pamuk desteklemesinin artırılması ve 3 yılın kotanın 4 yılla çıkarılması sorununu söyledik. Geçen yıl aşırı yağışlardan dolayı çiftçiler buğday ekmedi onun için 2 milyon 700 dönüm ekili pamuk arazisi var. 3 yıl sorunu 4 yılla çıkmasa çiftçiler zor durumda kalacak. Girdiler artı. Tohum kara borsaya çıkmış durumda” dedi.

Milletvekillerinde de çağrıda bulunan Başkan Eyyüpoğlu; Milletvekillerin toplanıp Maliye Bakanlığıyla görüşmeleri gerekiyor Maliye Bakanı yardımcısı Nurettin Nebati ile görüştük yardımcı olacağını söyledi. 




 

Eyyüpoğlu: Mehmetçiğimize güveniyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na da değinen Başkan Eyyüpoğlu, Mehmetçiklerimize başarılılar diliyorum. Gece gündüz onların duacısıyız İnşallah çok başarılı bir operasyon olur. Bazı insanlar eleştirebilir yanlış bir düşünce. Sayın Erdoğan’ın en doğru hedefi budur. Bazıları Kürt sorunu diyor Kürtlerle bir ilgisi yok hepimiz kürdüz bu bazı dış güçlerin teröristlerin savaşıdır bütün Kürtler bu konuda duyarlı olmalı. Güneyimizde terör yuvası kuruluyor asıl amaç teröristleri Türkiye’ye salması hedefleniyor sağ olsun Türkiye’miz erken fark edip fırsatta imkân vermedi. İnşallah bir an önce bu operasyon başarılı gider Mehmetçiğimize güveniyoruz Allah yar ve yardımcıları olsun.” dedi.



Editör: Ahmet Şen 
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