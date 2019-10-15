​Başkan Özyavuz’dan Kırsala Müjde

Harran Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Harran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hummalı çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürmeye devam ediyor. Yol açma, stabilize, parke ve bakım onarım çalışmalarını yürüten Belediye ekipleri yaptığı çalışmalarla da vatandaşların takdirini topluyor.Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak, Tahılalan mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen başkan Özyavuz yaptığı açıklamada; Göreve geldiğimiz günden itibaren Harran ilçemizde hummalı bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Bütün enerji ve eforumuzu bu yolda harcıyoruz. Bugün Tahılalan mahallemizde yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceliyoruz. İlçe merkezimizde kilitli parke taşı çalışmalarını geçtiğimiz günlerde bitirdik. Tahılalan mahallemizi örnek mahalle yaparak önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. Beş yılın sonunda köklü değişimlerin olduğu bir Harran göreceksiniz. İlçemiz inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir yer, tarihin, medeniyetin ve insanlığın sıfır noktası olan ilçemizi gelin görün gezin. Dedi.Editör: Ahmet Şen