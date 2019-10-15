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Bu haber 15 Ekim 2019 14:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası

Silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 kişi tutuklanırken, zanlıların 3 yıl önce bir trafik polisini şehit ederek suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı ileri sürüldü.

​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin yaptığı ileri sürülen "silahlı organize suç örgütüne" yönelik soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay önce bu soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığını tespit etti.



 

İki memur ve bir emekli polis yardım yataklık yapmıştı

Bu iddiaların delillerinin toplanmasının ardından 9 Ekim günü şafak vakti Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese 74 zanlıyı yakalamak için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen İ.K.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasına gittiği tespit edildi. Polis zanlıyı villada yakaladı. Zanlı Adana'ya getirilerek sorguya alındı. Bu arada örgüte 2'si aktif görevde 1'i emekli polisin de yardım ve yataklık yaptığı, bu nedenle gözaltına alındıkları öğrenildi.



Polis yaptığı operasyonda 4'ü kadın, 1'i cezaevi müdürü, 2'si emekli, 3 polis toplam 65 zanlıyı gözaltına alırken, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hasan B.'nin operasyon kapsamında gözaltı kararı olduğu ancak cezaevinde bulunduğu anlaşıldı.



Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan cezaevi müdürü M.Ç., örgüt lideri İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.



 

Silahlı Suç Örgütü Polisi Şehit Etti İddias

Bu arada, polis yaptığı çalışmada 4 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kuşak Bulvarında çıkan bir kavgaya müdahale ederken şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun ise bu silahlı organize suç örgütü tarafından şehit edildiği ileri sürüldü. Çete lideri Hasan B. ve karşı tarafı arasında çıkan çatışmada kavgayı ayırmaya çalışan şehit Görenoğlu'nun Hasan B. ve arkadaşları tarafından şehit edildiği ancak olaydan sonra yakalanan zanlıların suçu üstlenmesi için 18 yaşından küçük H.E. isimli bir şahsı bulduğu ve şahsın da kendisi ile ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendiğini öne sürüldü.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası
​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası
Silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 kişi tutuklanırken, zanlıların 3 yıl önce bir trafik polisini şehit ederek suçu bir başkasının üstlenmesini sağladığı ileri sürüldü.
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