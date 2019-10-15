Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Ekim 2019 13:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Pekmez kazanına düştükten sonra, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yörük, daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

 

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Vücudunda yüzde 42 oranında 2’nci derecede yanık bulunan ve sevk edildiği ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yörük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Pekmez kazanına düştükten sonra, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
​Türkçe Sözlükteki BABA Tanımı Tepkilere Neden Oldu
​Türkçe Sözlükteki BABA Tanımı Tepkilere Neden Oldu
İlkokul çocukları için hazırlanan Türkçe sözlükteki “Baba” tanımı tepkilere neden oldu. “Baba” tanımı söz konusu kitapta, silah kaçakçılığı uyuşturucu ticareti yapan çetenin adıdır şeklinde geçti.
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1.3 milyona bir makam aracı aldı. "Aracı kampanyayla 1.3 milyona, 3 hafta önce aldım" diyen Değirmenci, maaşının '30 bin ile 50 bin lira arasında' olduğunu söyledi.
​Cumhurbaşkanlığından Basın Mensuplarına Kritik Uyarı: Haber Yapmak İkinci Planda Olmalı
​Cumhurbaşkanlığından Basın Mensuplarına Kritik Uyarı: Haber Yapmak İkinci Planda Olmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, basın mensuplarının PKK tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.
​MSB Videoyu Yayınladı! Teröristlerin Mühimmat Deposu 12’den Vuruldu
​MSB Videoyu Yayınladı! Teröristlerin Mühimmat Deposu 12’den Vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.
Köyde Esrarengiz Olay, 150 Kuzu Telef Oldu
Köyde Esrarengiz Olay, 150 Kuzu Telef Oldu
Köylülere ait yüzlerce kuzu ölü bulundu. Ölü kuzulardan numune alan Uludağ Üniversitesi, ölüm sebebini belirleyememesi üzerine bölgeye İstanbul'dan uzman ekip sevk edildi. Öte yandan parça parça ölümlerin devam ettiği bildirilirken İstanbul’dan gelen uzman ekipler ölümlerin devam etmemesi için ölen kuzuları ahırda otopsi etti.
​Müşteriden Kalan Bir Avuç Fındık İşinden Etti
​Müşteriden Kalan Bir Avuç Fındık İşinden Etti
Oda temizlikçisi olarak çalıştığı lüks otelde, müşterilerden arta kalan cipsi ve bir avuç fındığı yönetimden izin almadan dolabına koyan işçi kapı önüne konuldu. Yargıtay, cep telefonunu otel müşterilerinin şarj aletine takmaktan imtinâ etmeyen işçinin tazminatsız şekilde kovulmasını öngören İş Mahkemesi kararını onadı.
​TikTok’ta Videolar Yayılmaya Başladı! Çin, Türklere Toplama Kampında Zulüm Ediyor!
​TikTok’ta Videolar Yayılmaya Başladı! Çin, Türklere Toplama Kampında Zulüm Ediyor!
Sosyal medya hesabında yeni bir akım başladı. Akımın adı “Kalbim artık Çin’in baskılarına katlanamıyor”. Bu akımın sosyal medyada yayılmasının sebebi ise Çin’in Uygur Türklerine toplama kamplarında hukuksuz şekilde davranmaları oldu.
​PKK/YPG'li 24 Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu!
​PKK/YPG'li 24 Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu!
Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı. Bu kapsamda 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
​Erdoğan Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı Ne Zaman Bitecek
​Erdoğan Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı Ne Zaman Bitecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde medya yöneticileri ile bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.
​Kurtulmuş: Harekattaki Her Bir Hareketimiz Önceden Amerikalılara Bildiriliyor
​Kurtulmuş: Harekattaki Her Bir Hareketimiz Önceden Amerikalılara Bildiriliyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış pınarı Harekâtı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "PKK terörünün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolardır. Bu Türkiye'nin 25 yılının yok edilmesi demektir" dedi.
​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası
​Cezaevi Müdürlü, Polisli Suç Örgütünün Polisi Şehit Ettiği İddiası
Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
​Ceylanpınar Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
​Ceylanpınar Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
​Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
​Tır sürünün arasına daldı, 18 hayvan telef oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:57
Yatsı
19:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿