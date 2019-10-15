​Ceylanpınar Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Ceylanpınar Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Su ve Mama Bıraktı

Barış Pınarı Harekâtı başarılı bir şekilde devam ederken bazı vatandaşların ilçe dışına çıkmasıyla sokak hayvanları aç kalınca Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü duruma el attı.Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki park, sokak ve bahçelerde bulunan hayvanları besledi. Belediye yetkilileri, gördükleri sokak hayvanlarına elleriyle su içirip, mama verdi.Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı bazı vatandaşların ilçe dışına çıkmasıyla aç kalan sokak hayvanlarını unutmayarak yiyecek ve su bulamayan sokak hayvanları unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkileri aç kalan sokak hayvanları için park ve bahçelere yem, mama ve su bıraktı. Ekipler, park, bahçe ve mahallede gördükleri kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi. Belediye yetkilileri, elleriyle beslediği kedi ve köpeklere avuçlarından su içirip, mama yedirdi. Sokaklarda yaralı ve bitkin bulunan hayvanlar ise veterinerlerce tedavi edilip, rehabilitasyon merkezine götürüldü.Editör: Ahmet Şen