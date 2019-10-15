​Türkçe Sözlükteki BABA Tanımı Tepkilere Neden Oldu

Çocuklar O Yaşta Mafya ile Tanışıyor

İlkokul çocukları için hazırlanan Türkçe sözlük2te bulunan BABA tanımı velilerin tepkilerine neden oldu. Çocuklara harflerin öğretilmesi amaç edinen kitapta alfebenin ikinci harfi olan “B” harfine örnek olarak “Baba” kelimesi verildi.Söz konusu sözlükte “Baba” kelimesinin ilk tanımı olarak; Çocuğu olan erkek kullanılırken, ikinci anlamı olarak da; Silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti yapan çetenin başı verildi. İlk okul seviyesindeki çocukların “Baba” kelimesini silah kaçakçısı ve uyuşturucu ticareti yapan kimse olarak algılaması tepkilere neden oldu. Çocukların o yaşlarda mafya ile tanışmasının onların ruh sağlığı için uyugun olmayacağını ifade eden veliler, Türkçe Sözlüğü olarak geçen kitabın toplatılmasını talep etti.Editör: Ahmet Şen