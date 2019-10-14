​Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Eğitime Yardım Desteği

1061 Adet Mont Dağıtıldı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime desteğini öğrencilere mont yardımı yaparak gösterdi.Odadan yapılan açıklamada 12 ilkokul ve ortaokul ve 5 köy okulu 2 Hilvan da hizmet veren ilköğretim olmak üzere toplamda 20 okula mont yardımının ihtiyaca göre toplamda 1061 adet mont dağıtımının yapıldığı belirtildi. Oda başkanı Serdal BUCAK yardımların dağıtılmasında görev alan meclis ve yönetim kurulu üyeleri, değerli personellerim ile yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında ve yardımların finansörlüğünü yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini sundu.Editör: Ahmet Şen