​Ceylanpınar'a 1 Saatte 25 Havan Mermisi Düştü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Rasulyn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürerken, bölgedeki PKK-YPG mevzileri topçu bataryaları ve obüslerle vurularak imha ediliyor. Dumanların yükseldiği Rasulayn'dan Ceylanpınar'a son 1 saat içerisinde 25 havan mermisi atıldı. Ev ve iş yerlerine de isabet eder havan mermileri nedeniyle maddi hasar oluştu. Roketler nedeniyle yaralanan veya ölen olmadığı öğrenildi.Düşen ilk havanların ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahliye ile yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçildi.Editör: Ahmet Şen