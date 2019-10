​Şanlıurfa’daki Lokantalar Denetlendi! Müşterilere Kebap Diye Eşek, Domuz, Sakatat Yedirmişler

İçlerinde Domuz Eti Bile Var

Şanlıurfa'nın Geneli Temiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesini açıkladı. Ortaya çıkan sonuçlarda ürünlere at eti, domuz eti, tek tırnaklı eti, sakatat vb. şeylerin karıştırıldığı saptandı. Bu firmalar ve restoranlar arasında Sultanahmet Köftecisi gibi ünlü restoran markaları da bulunuyor.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Şanlıurfa başta olmak üzere Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucu et ve et ürünleri satan yerler, restoranlar, kebapçılar mercek altına alındı. Ortaya çıkan sonuçlarda ürünlere at eti, domuz eti, tek tırnaklı eti, sakatat vb. şeylerin karıştırıldığı saptandı.Şanlıurfa'daki birçok restorant, kebapçı, köfteci ve dönerci gibi işletmeler de incelendi. incelemeler sonucu Şanlıurfa'nın birçok yerinde güvenli et tespit edilirken, Birecik ilçesindeki bir kasapta kıymanın içine kanatlı eti ve sakatat koyulduğu tespit edildi.Editör: Ahmet Şen