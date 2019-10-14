​Belediye’den Akçakale’ye Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

Vatandaşlar, Yalçınkaya'ya Teşekkür Etti

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle hain terör örgütü PKK/PYD tarafından zulüm gören halktan birileri de Akçakale oldu. Bu zor zamanlarda dükkanların, fırınların ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş yerlerinin açık olmaması sebebiyle Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatıyla Akçakale’de kalan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtılıyor.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, belediye ekiplerinin çalışmalarını takip etti. Tüm vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıldığını duyan Akçakale halkı ise Başkan Yalçınkaya başta olmak üzere devlet yetkililerine teşekkürlerini sundu.Yalçınkaya konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlçe halkımıza ekmek dağıtımımız devam ediyor” derken, bu zor günlerin de geçeceğini halkın müsterih olması gerektiğini ifade etti.Editör: Ahmet Şen