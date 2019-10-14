Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Ekim 2019 19:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1.3 milyona bir makam aracı aldı. "Aracı kampanyayla 1.3 milyona, 3 hafta önce aldım" diyen Değirmenci, maaşının '30 bin ile 50 bin lira arasında' olduğunu söyledi.

​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, sendikalardaki lüks makam aracı saltanatına bir yenisi daha eklendi.



 

Sendika Başkanı Yeni Bir Araç Aldı 

Daha önce Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dursun'un piyasa değeri yaklaşık  800 bin lira olan Audi A6 aracı almasının ardından Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin de süper lüks makam aracı aldığı ortaya çıktı.




 

Kayseri Plakasını Sonuna Ekletti

Başkan Değirmenci, değeri yaklaşık 1.8  milyon lira olan BMW 7.40 LD Drive model araç aldı. "Aracı kampanyayla 1.3 milyona, 3 hafta önce aldım" diyen Değirmenci, süper lüks BMW'sine özel plaka da yaptırdı ve memleketi olan Kayseri'nin plakası olan '38'i plakanın sonuna ekletti.
Değirmenci, maaşı için de '30 bin ile 50 bin lira arasında' açıklamasını yaptı.



 

'benden Sonra Gelecek Arkadaşa Yeni Bir Araba Ve Bina Bırakmış Olacağım'

"Audi arıza yapıyordu, yolda kalıyordu" diyen Değirmenci, şunları söyledi:
"Oturduk, yönetim kuruluyla konuştuk. Önce, yeni bir Audi'yi sorduk. ‘Kaç lira' dedik. ‘800 bin' dediler. ‘Kaç yıl gider' dedik, ‘4 yıl' dediler. Sonra BMW'yi sorduk. ‘Fiyatı ne' dedik, ‘1 milyon 800 bin lira' dediler. Kampanya varmış, 1 milyon 300 bin liraya veririz dediler. ‘Ömrü kaç yıl' diye sorduk, ‘10 yıl' dediler. Baktık, sendikamızın menfaatleri için bu daha uygun, bunu almaya karar verdik. Benden sonra gelecek olan arkadaşa da hem yeni bir araba hem de yeni bir bina bırakmış olacağım."


Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1.3 milyona bir makam aracı aldı. "Aracı kampanyayla 1.3 milyona, 3 hafta önce aldım" diyen Değirmenci, maaşının '30 bin ile 50 bin lira arasında' olduğunu söyledi.
​Cumhurbaşkanlığından Basın Mensuplarına Kritik Uyarı: Haber Yapmak İkinci Planda Olmalı
​Cumhurbaşkanlığından Basın Mensuplarına Kritik Uyarı: Haber Yapmak İkinci Planda Olmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, basın mensuplarının PKK tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.
​MSB Videoyu Yayınladı! Teröristlerin Mühimmat Deposu 12’den Vuruldu
​MSB Videoyu Yayınladı! Teröristlerin Mühimmat Deposu 12’den Vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.
Köyde Esrarengiz Olay, 150 Kuzu Telef Oldu
Köyde Esrarengiz Olay, 150 Kuzu Telef Oldu
Köylülere ait yüzlerce kuzu ölü bulundu. Ölü kuzulardan numune alan Uludağ Üniversitesi, ölüm sebebini belirleyememesi üzerine bölgeye İstanbul'dan uzman ekip sevk edildi. Öte yandan parça parça ölümlerin devam ettiği bildirilirken İstanbul’dan gelen uzman ekipler ölümlerin devam etmemesi için ölen kuzuları ahırda otopsi etti.
​Müşteriden Kalan Bir Avuç Fındık İşinden Etti
​Müşteriden Kalan Bir Avuç Fındık İşinden Etti
Oda temizlikçisi olarak çalıştığı lüks otelde, müşterilerden arta kalan cipsi ve bir avuç fındığı yönetimden izin almadan dolabına koyan işçi kapı önüne konuldu. Yargıtay, cep telefonunu otel müşterilerinin şarj aletine takmaktan imtinâ etmeyen işçinin tazminatsız şekilde kovulmasını öngören İş Mahkemesi kararını onadı.
​TikTok’ta Videolar Yayılmaya Başladı! Çin, Türklere Toplama Kampında Zulüm Ediyor!
​TikTok’ta Videolar Yayılmaya Başladı! Çin, Türklere Toplama Kampında Zulüm Ediyor!
Sosyal medya hesabında yeni bir akım başladı. Akımın adı “Kalbim artık Çin’in baskılarına katlanamıyor”. Bu akımın sosyal medyada yayılmasının sebebi ise Çin’in Uygur Türklerine toplama kamplarında hukuksuz şekilde davranmaları oldu.
​PKK/YPG'li 24 Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu!
​PKK/YPG'li 24 Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu!
Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı. Bu kapsamda 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
​Erdoğan Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı Ne Zaman Bitecek
​Erdoğan Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı Ne Zaman Bitecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde medya yöneticileri ile bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.
​Kurtulmuş: Harekattaki Her Bir Hareketimiz Önceden Amerikalılara Bildiriliyor
​Kurtulmuş: Harekattaki Her Bir Hareketimiz Önceden Amerikalılara Bildiriliyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış pınarı Harekâtı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "PKK terörünün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolardır. Bu Türkiye'nin 25 yılının yok edilmesi demektir" dedi.
​6 Yaşındaki Çocuk Su Kuyusuna Düştü
​6 Yaşındaki Çocuk Su Kuyusuna Düştü
13 metre derinlikteki eski su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarışı ve özverili çabası ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
​Akla Gelmeyecek Hırsızlık Yapıyorlardı! 1234 Çetesi Yakalandı!
​Akla Gelmeyecek Hırsızlık Yapıyorlardı! 1234 Çetesi Yakalandı!
3 ilçede hırsızlık yapan “1234” çetesi üyeleri yakalandı. Zanlıların özellikle diafonlarını taktırdıktan sonra fabrika çıkışında otomatik olarak tanımlanan “1234” şifresini değiştirmemiş binaları hedef seçtikleri belirlendi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:57
Yatsı
19:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿