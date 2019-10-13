​Şanlıurfa OSB Başkanı Aksu, Sanayicileri Konferansa Davet Ediyor

Şanlıurfa organize sanayi bölge Müdürlüğü'ne atanan Yunus Emre Aksu'nun göreve başladığından sonra Urfa sanayisi gözle görülür bir ivme kazandı.Bu kez de Şanlıurfa'nın lojistik sorunlarını masaya yatıran Aksu ilgili toplantıya sanayicileri davet etti. Ayrıca verimlilik üzerine yazdığı kitapları da bakılacak olursa işinin ehli bir müdür Urfa olduğu görülen Yunus Emre Aksu, yarın saat 14.00’da Hosab Konferans Salonunda yapılacak olan toplantıya lojistik alanında çalışan tüm sanayicileri davet etti.Editör: Ahmet Şen