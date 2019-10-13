​Siverek Belediyesi CHP Meclis Üyesi Çiftel, İstifa Sonrası Açıklama Yaptı

İstifa eden CHP Meclis üyesi Çiftel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;“Sevgili Siverek halkı 31 Mart seçimlerinde bizlere büyük destekler vererek belediye meclis üyesi olarak seçtiniz. Belediye meclis üyesi olarak çalıştığım süre boyunca halkın ve hakkın yanında olmaya gayret gösterdim. Kendi ikbalimi değil Siverek halkının ikbali için çalıştım. Kendime bir çıkar ve menfaat elde etmek için çalışmadım aksine Siverek halkının çıkarını düşündüm ve bu uğurda çalıştım. Çalışmalarım gerek yerel ve gerekse de ulusal basından sıkça yer aldı. Ve Siz değerli Siverek halkı gayretler ve çabamı benden daha iyi biliyorsunuz.11/10/2019 tarihinde Siverek Belediye Meclis üyeliğinden istifa ettim. İstifa sonrası gerek sosyal medyadan gerekse telefonla ulaşan ve değerli görüşlerini paylaşan tüm kişilere teşekkür ederim.Sevgisini gösteren ve bana sahip çıkan Siverek halkına ne yapsak azdır. Şunu belirtmek isterim ki Siverek halkına olan hizmet borcumuz bitmemiştir. Sadece meclis üyeliğimiz bitmiştir, hizmet aşkımız aynen devam etmektedir. Taraf Medya imtiyaz sahibi olarak halkımaza olan görevimiz devam etmektedir. Gördüğümüz usülsüzlülkleri ve Siverek halkına yönelik ihanetleri yazmaya devam edeceğiz.Tekrardan beni arayıp sahip çıkan hemşerilerime sonsuz teşekkürler ediyorum . Ali Çiftel”Editör: Ahmet Şen