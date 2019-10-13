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Bu haber 13 Ekim 2019 22:26:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Vekil Özyavuz, Süleyman Soylu il Beraber Akçaka’de İncelemede Bulundu

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Süleyman Soylu ile beraber Akçakale’de incelemede bulundu.

​Vekil Özyavuz, Süleyman Soylu il Beraber Akçaka’de İncelemede Bulundu

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa’ya gelen ve sınır ilçelerinde incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya eşlik etti. Özyavuz, yaptığı açıklamada;

“Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Akçakale ilçemizde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bey ve İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş, Harran Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Özyavuz ve Akçakale ilçemizin hazirunuyla birlikte ziyaretlerde bulunduk.” İfadelerine yer verdi.
 
 


Editör: Ahmet Şen

 
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