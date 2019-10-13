Videolar Yayılmaya Başladı! Çin, Türklere Toplama Kampında Zulüm Ediyor!

Çin’in, Uygur Türklerine Baskıları Giderek Artıyor

Çin, Uygur Türklerine Zulüm Ediyor

Kalbim artık Çin’in baskılarına katlanamıyor

Çin'in 1949 yılından bu yana Doğu Türkistan halkını hakimiyeti altında tutuyor. İncelenen uydu görüntüleri, Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türkü'nün tutulduğu toplama kamplarında kalan Türkler işkence ve zulümlerden sonra seslerini sosyal medya hesaplarından duyurmaya başladı.Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türkü Çin'in 'eğitim merkezi' olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor. Sincan bölgesinde ve Çin'in değişik yerlerinde gerçekleşen saldırıların ardından bu eylemlerden Uygurları sorumlu tutan Çin, 2014 yılından itibaren 'teröre karşı halk mücadelesi' adı altında yeni bir süreç başlatmıştı. Uygurlara yönelik kültürel ve dini kısıtlama ve baskılar giderek hız kazandı.Erkeklerin sakal bırakması ve kadınların uzun kıyafet giymesi kısıtlanırken halkın düğünlerde alkol kullanmaya zorlanması da bu uygulamalardan bazıları. Bu tarz zulüm ve işkence gören Uygur Türkleri, toplama kamplarında yaşanan acılara dayanamayarak sesini dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.“Kalbim artık Çin’in baskılarına katlanamıyor” sözleriyle, videolar çeken ve kalplerine vuran Doğu Türkistan halkı, bu videoları, seslerini dünyaya duyurmak için sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videolar kısa sürede binlerce insana ulaşırken, Uygur Türkleri için bir adım atılmayacağı merak konusu haline geldi.Editör: Ahmet Şen