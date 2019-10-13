​Vali Erin, Akçakale’deki Yoğunluğa Rağmen Namaza Durdu

Vali Erin, Yoğunluğa Rağmen Namazını Aksatmadı

(Video: Cengiz Aksan)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa yöneticileri Suriye sınır bölgeleri olan Akçakale’de incelemede bulundu. Makamlarında oturmak yerine sınır bölgesi olan Akçakale’ye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin vatandaşlar ile görüşerek durumları hakkında bilgiler aldı.Kalabalığın yoğun olduğu saatlerde ikindi ezanının okunması ile beraber kalabalıktan ayrılıp namazını kılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görenlerin takdirini topladı. Erin’in namaz kıldığı sırada çekilmiş olan görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.Bir sosyal medya kullanıcısı; “İmanlı yöneticiler duruşlarından taviz vermez, fitnecilerden etkilenmez ve hiçbir koşulda dini vecibelerini de aksatmazlar. Beyazgül ve Erin de bu yöneticilerden. Dün Akçakale'deki yoğunluğa rağmen kalabalıktan ayrılıp ikindiyi yetiştirme telaşları şehir adına gurur vericiydi.” İfadeleri kullandı.İşte o görüntüler;Editör: Ahmet Şen