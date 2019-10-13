​Kurtulmuş: Harekattaki Her Bir Hareketimiz Önceden Amerikalılara Bildiriliyor

Her Bir Hareketimiz Önceden Bildiriliyor

Harekat Olmasaydı KKTC’de Olmazdı

Kurtulmuş'un CNN ekranında canlı yayında açıklamalarda bulunduğu sırada Akçakale'de bir apartmana havan mermisi isabet etti. Durumu sıcağı sıcağına değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin haklı operasyonu konusunda elli bin tane laf söyleyenler ağzınızı açın da Allah rızası için bir laf söyleyin ya! Sivilleri niye öldürüyorsunuz, bu ne hain bir terör saldırısıdır diye laf söylemek çok mu ağırlarına gidiyor!" diye tepki gösterdi.Amerikan askerlerinin içinde bulunduğu gözlem noktasına yapılan atışın Türkiye tarafından kasten yapıldığı iddiasına yanıt veren Kurtulmuş, "Külliyen yalan, yanlış bilgilendirmedir" dedi. Kurtulmuş devamında, "Her bir hareketimiz önceden Amerikalılara bildiriliyor ki orada Amerikan askerleriyle karşılaşmayalım" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, ‘Barış Pınar Harekâtı’na ilişkin olarak, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" sözlerini kaydeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi. Kurtulmuş, "1974'teki barış harekatımız olmasaydı KKTC olmayacağı gibi onun cumhurbaşkanlığı makamında oturan birisi de olmayacaktı. Sayın Akıncı yakın tarihi bir kez daha okusun!" dedi.Editör: Ahmet Şen