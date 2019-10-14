​Yıkılan minarenin yapımında malzemeden çalmışlar

Cami Yapımında 18’li Demir Yerine 14-16’lık Demir Kullanmışlar

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde bazı camilerde hasar oluşması üzerine inceleme başlatıldı. Başlatılan incelemede, cami inşatlarında bile malzemeden çalındığı ortaya çıktı. Malzeme çalınan camilerden biri de Hacı Ahmet Tükenmez Camii olduğu tespit edildi.Halk TV'de yer alan habere göre İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan Yücel Özden, denetim eksikliğine işaret etti."Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Kopan yerde 8'lik demir var, oysa en az 14-16’lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar" diyen Özden, bu durumun sadece Avcılar’daki camiye özgü olmadığını söyledi.Başka yerlerde hasarlı olduğu için yıktıkları camilerde de aynı durumla karşılaştıklarını vurgulayan Özden özellikle eski camilerin inşaat açısından sıkıntılı olduğunu anlattı.Camideki onarım çalışması tamamlanırken, Avcılar Müftüsü Bekir Derin ise risk raporu olmadığını öne sürerek, caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini ifade etti.Editör: Ahmet Şen