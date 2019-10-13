Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Ekim 2019 23:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi

Elinde cam parçası bulunan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, 'beni öldürecekler' diyerek önce lokantaya girdi, sonra da bir markete kendini kitledi. Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan adam hastaneye kaldırıldı.

​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, iddiaya göre, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya girdi. 


 

Kendini Marketin Tuvaletine Kilitledi

Lokanta çalışanları tarafında yarım saat sonra güçlükle çıkarılan şahıs daha sonra ‘beni öldürecekler' diyerek yandaki bir markete girerek kendini tuvalete kitledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra polis ekipleri şahsa biber gazıyla müdahale etti. Daha sonrasında özel harekat ekipleri tuvaletin kapısını kırarak şahsı ekip aracına götürdü. Polis ekiplerine zorluk çıkartan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahıs Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezine sevk edildi.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Akçakale’de Şoke Eden Davetsiz Misafir! Emniyet Yetkilileri El Attı
​Akçakale’de Şoke Eden Davetsiz Misafir! Emniyet Yetkilileri El Attı
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde bir yakınına misafirliğe giden Leyla Atalay, geri döndüğünde evde kocaman bir delik gördü. Büyük şok yaşayan kadın, evin içerisinde ise patlamamış bir roket parçası buldu.
​TESK Başkanı Palandöken: Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli
​TESK Başkanı Palandöken: Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle bölgedeki esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açamadığını belirterek, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.
​Cezaevi Müdürü Örgüt Lideri Çıktı!
​Cezaevi Müdürü Örgüt Lideri Çıktı!
Silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 zanlı tutuklandı.
​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi
​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi
Elinde cam parçası bulunan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, 'beni öldürecekler' diyerek önce lokantaya girdi, sonra da bir markete kendini kitledi. Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan adam hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika! Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Savaşacaklarını Duyurdu
Son Dakika! Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Savaşacaklarını Duyurdu
Suriye devlet haber ajansı SANA, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.
​Çinli Rakibini Yenip, Mehmetçiğe Selam Yolladı
​Çinli Rakibini Yenip, Mehmetçiğe Selam Yolladı
Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda da Elif Güneri gümüş madalya kazandı.
​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy
​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye’de görev yapan askerlere vatandaş desteği bir an olsun bitmiyor. Son olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır bölgesine giderek asker için slogan attılar.
​Millet Bahçesi İnşaatında Bıçaklı Kavga:1'i Ağır 3 Yaralı
​Millet Bahçesi İnşaatında Bıçaklı Kavga:1'i Ağır 3 Yaralı
Millet Bahçesi inşaat alanında içki içenler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
​Genç Kız Yanan Evini Söndürmek İsterken Yanarak Ağır Yaralandı
​Genç Kız Yanan Evini Söndürmek İsterken Yanarak Ağır Yaralandı
Elektrik kontağından çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.
​Üniversiteli Genç Kıza Cinsel Saldırı
​Üniversiteli Genç Kıza Cinsel Saldırı
1. sınıfta öğrenim gören kız öğrenciye, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs tarafından cinsel saldırıda bulunuldu. Polis, bölgeyi ablukaya alırken, firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Ekmek Almaya Gitti, Teröristlerin Bombalarının Hedefi Oldu
Ekmek Almaya Gitti, Teröristlerin Bombalarının Hedefi Oldu
Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktan an ve an görüntülenen saldırıda yaralanan Ceren Türe o anları anlattı. Türe, işten gelip ekmek almaya giderken yaralandığını söyledi.
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:57
Yatsı
19:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿