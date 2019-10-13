​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi

Kendini Marketin Tuvaletine Kilitledi

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, iddiaya göre, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya girdi.Lokanta çalışanları tarafında yarım saat sonra güçlükle çıkarılan şahıs daha sonra ‘beni öldürecekler' diyerek yandaki bir markete girerek kendini tuvalete kitledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra polis ekipleri şahsa biber gazıyla müdahale etti. Daha sonrasında özel harekat ekipleri tuvaletin kapısını kırarak şahsı ekip aracına götürdü. Polis ekiplerine zorluk çıkartan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahıs Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezine sevk edildi.Editör: Ahmet Şen