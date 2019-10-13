​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy

Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 5. gününde hız kesmeden devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye’ye çatışmaya giden Türk askerine vatandaş destek olmak için sınır tanımıyor. Son olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlar konvoy oluşturarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınırdaki askerlere destek olmaya gitti. Türk askerini hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağını ifade eden Kahramanmaraşlı vatandaşlar, gün boyu slogan atarak sınır nöbeti tuttu.Editör: Ahmet Şen