​Şanlıurfa’da Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'daki Kazada 1 Ölü 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Musa G’nin kullandığı 53 HE 894 plakalı traktör, Siverek - Viranşehir karayolu 30. kilometresinde Ali Türkmenoğlu hakimiyetindeki 80 LA 890 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada Ali Türkmenoğlu ile otomobilde bulunan Yusuf Türkmenoğlu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken Ali Türkmenoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yusuf Türkmenoğlu ise Şanlıurfa’ya sevk edildi. Türkmenoğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen