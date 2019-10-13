Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 13 Ekim 2019 09:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Yüz Nakli İle Tanımıştık, Recep Sert Tutuklandı

Bilecik'te bir kişiye düzenlenen silahlı saldırı olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Türkiye'nin beşinci yüz nakli gerçekleştirilen Recep Sert’in de bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

​Yüz Nakli İle Tanımıştık, Recep Sert Tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde İrfan Demir adlı şahsa bir kişi 3 el ateş etti. Kurşunların hiçbiri şahsa denk gelmezken, mermiler çevredeki boru ve park halindeki araçlara isabet etti. Bununla ilgili İrfan Demir olay yerine gelen polis ekiplerine kendisine ateş şahsı tanımadığı ve yüzünde yanık izleri olduğunu söyledi.



 

Emniyetin titiz çalışması olayı çözdü

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerin titiz çalışması sonucu Bilecik'te Mehmet Cömert’e ait bir çiğ köfte firmasına adı altında 4 dükkanı İrfan Demir'e devrettiği, bununla ilgili aralarında anlaşmazlıklar olduğu bu sebeple tehdit edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler olay yerindeki güvenlik kameraları izlerken, olay günü İrfan Demir'e ateş eden şahsın Mehmet Cömert’e yakınlığı bulunan Recep Sert olduğu tespit edildi. Recep Sert'in olay günü akrabası olan Samet Sert ile birlikte 16 PZ 855 plakalı beyaz renkli bir araçla Bilecik iline geldikleri, aracın kiralık olduğu ve Recai Yılmaz adına kiralandığı bilgilerine ulaştı. Tüm delilleri birleştiren Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Recep Sert'in Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiğini bilgisine ulaşır ulaşmaz harekete geçti. Şüpheli şahıs İnegöl ilçesinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. 





 

Recep Sert’in eşi de gözaltına alındı

Emniyet, Recep Sert'in yanı sıra eşi olan Esma Sert, Samet Sert ve İrfan Demir ile husumeti bulunan Mehmet Cömert isimli şahıslar da gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından bugün Bilecik Adliye Sarayı götürüldü. Savcının tutuklama talebi ile mahkeme sevk ettiği 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 





 

Yüz nakli sonrası tanınmıştı

Öte yandan Türkiye'nin beşinci yüz naklini operasyonu sonrası tanınan Recep Sert, Bursa'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz-çene nakli yapıldıktan sonra hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenmişti. 





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Akçakale’de Şoke Eden Davetsiz Misafir! Emniyet Yetkilileri El Attı
​Akçakale’de Şoke Eden Davetsiz Misafir! Emniyet Yetkilileri El Attı
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde bir yakınına misafirliğe giden Leyla Atalay, geri döndüğünde evde kocaman bir delik gördü. Büyük şok yaşayan kadın, evin içerisinde ise patlamamış bir roket parçası buldu.
​TESK Başkanı Palandöken: Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli
​TESK Başkanı Palandöken: Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenmeli
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" nedeniyle bölgedeki esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açamadığını belirterek, “Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı” dedi.
​Cezaevi Müdürü Örgüt Lideri Çıktı!
​Cezaevi Müdürü Örgüt Lideri Çıktı!
Silahlı organize suç örgütü kurarak adam öldürme, 4 milyon 795 bin euroluk hırsızlık, tehdit, yağma, rüşvet ve şiddet kullanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 34 zanlı tutuklandı.
​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi
​Beni Öldürecekler Diyerek Kendini Markete Kilitledi
Elinde cam parçası bulunan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, 'beni öldürecekler' diyerek önce lokantaya girdi, sonra da bir markete kendini kitledi. Özel harekat ekipleri tarafından dışarı çıkarılan adam hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika! Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Savaşacaklarını Duyurdu
Son Dakika! Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerine Karşı Savaşacaklarını Duyurdu
Suriye devlet haber ajansı SANA, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.
​Çinli Rakibini Yenip, Mehmetçiğe Selam Yolladı
​Çinli Rakibini Yenip, Mehmetçiğe Selam Yolladı
Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda da Elif Güneri gümüş madalya kazandı.
​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy
​Kahramanmaraş’tan Akçakale’ye Kahraman Konvoy
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye’de görev yapan askerlere vatandaş desteği bir an olsun bitmiyor. Son olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır bölgesine giderek asker için slogan attılar.
​Millet Bahçesi İnşaatında Bıçaklı Kavga:1'i Ağır 3 Yaralı
​Millet Bahçesi İnşaatında Bıçaklı Kavga:1'i Ağır 3 Yaralı
Millet Bahçesi inşaat alanında içki içenler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
Bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
​Genç Kız Yanan Evini Söndürmek İsterken Yanarak Ağır Yaralandı
​Genç Kız Yanan Evini Söndürmek İsterken Yanarak Ağır Yaralandı
Elektrik kontağından çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.
​Üniversiteli Genç Kıza Cinsel Saldırı
​Üniversiteli Genç Kıza Cinsel Saldırı
1. sınıfta öğrenim gören kız öğrenciye, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs tarafından cinsel saldırıda bulunuldu. Polis, bölgeyi ablukaya alırken, firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Ekmek Almaya Gitti, Teröristlerin Bombalarının Hedefi Oldu
Ekmek Almaya Gitti, Teröristlerin Bombalarının Hedefi Oldu
Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye’nin Kamışlı kentinden teröristlerce Kamışlı’dan atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokaktan an ve an görüntülenen saldırıda yaralanan Ceren Türe o anları anlattı. Türe, işten gelip ekmek almaya giderken yaralandığını söyledi.
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Tel Abyad’da Duygusal Anlar! Asker Yıllar Sonra Ailesine Kavuştu
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Trump: NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler mi var?
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Venezuela: Erdoğan, Başkanımızın Kardeşi, Arkadaşıdır
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
​Sendika Başkanı: Audi Arıza Veriyordu Biz de BMW Aldık
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:06
Güneş
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:57
Yatsı
19:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿