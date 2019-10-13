Yüzüne Derin Satır Darbeleri Aldı! Acılı Baba Konuştu, Bizi De Tehdit Ediyordu

Eski Eş Satırla Saldırdı

Olay, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından 1 yıl önce ayrılık kararı alan ve yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen daha önceden uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan'a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Zanlı, çevredekiler tarafından darp edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.İki çocuk annesi kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.Editör: Ahmet Şen