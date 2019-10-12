​Soylu, Şanlurfa’ya Geldi! Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Soylu Akçakale’de esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Soylu, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile de görüşerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıların yapıldığı yerlerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bölge esnafı ziyaret ediyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü ve PKK/YPG'li teröristlerin roketli saldırılarının hedefinde olan sınır şehri olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Soylu buradaki esnafları ziyaret ederek, halka geçmiş olsun diledi.Editör: Ahmet Şen