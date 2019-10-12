Almanya, Suriye Operasyonu Nedeniyle Türkiye’ye Silah Satışına Son Veriyor

Almanya'nın Silah Satışının Üçte Birini Türkiye Alıyor

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, söz konusu kararı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle aldıklarını söyledi.Maas, “Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın Türkiye’ye satışına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.Almanya, 2018 yılında Türkiye’ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etmişti. Bu Almanya’nın toplam silah satışının yaklaşık üçte birine denk geliyor.Editör: Ahmet Şen