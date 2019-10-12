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Bu haber 12 Ekim 2019 21:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Almanya, Suriye Operasyonu Nedeniyle Türkiye’ye Silah Satışına Son Veriyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını belirtti.

Almanya, Suriye Operasyonu Nedeniyle Türkiye’ye Silah Satışına Son Veriyor

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, söz konusu kararı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle aldıklarını söyledi.



 

Almanya'nın Silah Satışının Üçte Birini Türkiye Alıyor

Maas, “Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın Türkiye’ye satışına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.
Almanya, 2018 yılında Türkiye’ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etmişti. Bu Almanya’nın toplam silah satışının yaklaşık üçte birine denk geliyor. 


Editör: Ahmet Şen 
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Almanya, Suriye Operasyonu Nedeniyle Türkiye’ye Silah Satışına Son Veriyor
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını belirtti.
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