Haydi Şanlıurfa! ​Akçakale ve Ceylanpınar Halkına Kucak Açalım

Şehrini Terk Eden Vatandaşlar İçin Çözüm Önerisi

Özel Hastane Binaları Kullanılabilir

Şanlıurfa’nın Sınır bölgelerinde devam eden Barış Pınarı Harekatı ile beraber terör örgüt PKK/PYD tarafından sivil halk ölümlerinden sonra Ceylanpınar ve Akçakale ilçesinin boşaltılması kararı verildi. Bu karar ile beraber Şanlıurfa’da birçok hayırsever kenti ve köyleri terk eden hemşerilerine evlerini açıp konaklama sıkıntılarını gidermek için adım attı.Sadece hayırseverlerle olmayacak bu yardımlar için kamunun da çeşitli çözüm önerileri sunması gerekiyor. Bu hususta şehri terk etmek zorunda kalan vatandaşların konaklama ihtiyaçları Şanlıurfa merkez ve güvenli olan diğer ilçelerinde bulunan taziye evleri açılabilir, bay bayan taziye evleri konaklama olarak kullanılabilir.Öte yandan çok sayıda yaralı vatandaşların tedavilerinin daha kısa sürede yapılabilmesi için atıl durumda olan özel hastane binaları kullanıma açılabilir, ya da konaklama yeri olarak kullanılabilir. Bu konunun gerekli mercilere ulaşabilmesi adına yaptığımız bu yayını sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, gerekli kurumların veya kişilerin görebilmesi için yayılabilir.Editör: Ahmet Şen