​Akçakale’de Basın Mensuplarının Olduğu Bölgeye Havan Mermisi Atıldı

Havan Mermisi Basın Mensuplarının Üstünden Geçti

Büyük Panik Yaşandı

​Akçakale’de Basın Mensuplarının Olduğu Bölgeye Havan Mermisi AtıldıŞanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde basın mensuplarının haber yazığı noktaya yakın bir bölgeye havan mermisi düştü. PKK/YPG terör örgütü mensuplarının kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinden atılan havan mermisi basın mensuplarının üzerinden geçerek Fevzi Çakmak Mahallesindeki iki katlı bir eve isabet etti. İki havan mermisinin ise boş bölgeye isabet ettiği öğrenildi.Havan mermisi sesini duyan gazeteciler kaçışarak kendilerini yere attı. Buldukları korunaklı yerlere geren basın mensupları, masaların altına girerek korunmaya çalıştı. Havan mermisinin geldiği anda basın mensuplarının kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay anında orada bulunan basın mensupları yaşadıkları korkuyu anlattı.Editör: Ahmet Şen